24.01.2020

Die Dancing Queen kehrt zurück

Konzert in der Stadthalle Neusäß widmet sich den Hits der Popgruppe ABBA

Es ist wohl die berühmteste Popgruppe der Welt. Nahezu jeder von uns kann – ob er die Musik nun mag oder nicht – mindestens einen der Hits der bekannten Band ABBA nachpfeifen.

Die Show „Dancing Queen“ ist eine Hommage an die Gruppe ABBA. Für das Popkonzert am Samstag, 1. Februar, in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Beginn ist um 20 Uhr.

Peter Wölke erntete auch in Neusäß schon mehrfach mit aufwendigen Rainbow-Show Produktionen Applaus. Nun entführt er das Publikum in der brandneuen Show „Dan-cing Queen“ in die Welt des Glitzers und Glamours und holt die schönsten Songs der Pop-Legende ABBA zurück auf die Bühne. Die schwedische Popgruppe ist nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte.

Dabei legt Wölke besonderen Wert darauf, keine bloße Covershow zu bieten. Die Stimmen renommierter Sänger bieten die absoluten Renner, „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „Chiquitita“, „SOS“ oder „Super Trouper“, und auch die weniger bekannten und dennoch eingängigen Songs, alle in neu arrangierten Versionen.

Aus unzähligen Hits wurden Evergreens, die – eingebunden in das Konzertformat – live auf der Bühne gespielt werden.

Mit Charme und Insiderwissen führt Peter Wölke, der musikalische Leiter, als Moderator durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch Fakten und Eckdaten spielerisch einen Einblick in die große Karriere von ABBA.

Für die Show „Dancing Queen“ am Samstag, 1. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer zwei davon gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 29. Januar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns die weitere Funktion, welche der musikalische Leiter an dem Abend übernimmt.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

zwischen 39,50 und 29 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

