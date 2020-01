vor 57 Min.

Die Deubachia verspricht eine grandiose Narretei

Der Carnevals Club will in Deubach für einige Stunden den Alltag hinter sich lassen. Für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt.

Im vergangenen Jahr feierte der Carnevals Club Deubach (CCD) Deubachia ein für Narren besonderes Jubiläum – nämlich die 44. Saison.

Aber auch heuer wollen die engagierten Faschingsstrategen wieder schöne und unvergessliche Stunden schenken. Das hat sich zumindest der Vorstand für dieses Jahr zur Aufgabe gemacht.

Die vom CCD-Deubachia organisierte Narretei 2020 werde genauso grandios wie die letzte, versichern sowohl das Prinzenpaar Veronika I. und Andras IV. als auch die Vorsitzenden Thomas Gesch und Andreas Ring. Dazu hat der Carnevals Club ein abwechslungsreiches und farbenfrohes Programm auf die Beine gestellt.

Los geht es am 11.11

Los geht es am Samstag, 11. Januar, mit dem Inthronisationsball. Er findet um 20 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen statt. Dort werden nicht nur das neue Prinzenpaar der Großen, sondern auch der Kinderhofstaat unter der Regentschaft von Prinzessin Leonie I. und Prinz Leon I. vorgestellt. Dazu präsentieren Hofmarschallin Ramona Lipp und Hofdame Sonja Rittel den Elferrat, die Jugendgarde Dullbachperlen, die Funkenmariechen, die Schmutterperlchen, den Fanfarenzug, die Showtanzgruppe The Dancing Fire, die Garde Modern, die CCD-Betthupferl, die Young Stars und natürlich das CCD-Männerballett.

Am Sonntag, 19. Januar, steht ebenfalls in der Gemeindehalle Kutzenhausen der Bunte Nachmittag an. Er beginnt um 14 Uhr. Aber auch der Nachwuchs kommt auf seine Kosten. Der Kinderball richtet sich speziell an die Mädchen und Buben und geht am Sonntag, 2. Februar, um 14 Uhr in der Schwarzachhalle Gessertshausen über die Bühne. Abgerundet wird die CCD-Saison am Faschingsdienstag, 25. Februar, ab 14.14 Uhr mit dem traditionellen Deubacher Gaudiwurm.

Für Kurzentschlossene gibt es allerdings einen Wermutstropfen. Die Prunksitzung am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen und der Prinzenball am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr in der Gessertshauser Schwarzachhalle sind bereits komplett ausverkauft. (rusi)

Karten für den Inthronisationsball und Bunten Nachmittag gibt es bei Andrea Kugelbrey unter den Telefonnummern 08238/966210 oder 0175/7246731. Für den Kinderball läuft kein Kartenvorverkauf.

Themen folgen