Die Diedorfer freuen sich über ihre Kulturmeile

Plus Die Diedorfer hatten Kulturangebote lange vermisst. Viel los war deshalb jetzt bei der Kulturmeile. Der Renner: der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Möglichkeit, endlich wieder Kultur zu genießen oder bei einem Spaziergang das ein oder andere Angebot Diedorfer Vereine oder Gruppen wahrzunehmen, wurde bei der Kulturmeile Diedorf am vergangenen Samstag sehr gut angenommen. Bereits kurz vor Eröffnung der ersten Veranstaltungen sah man von allen Richtungen zahlreiche Interessierte zur und über die Lindenstraße eilen. Sie alle waren auf den Beinen, um sich die verschiedenen Angebote der Kulturmeile Diedorf anzusehen. Während bereits im Rathaus der Diedorfer Künstler Johann Acher auf die Bewunderer seiner Bilder wartete, um ihnen diese persönlich näherzubringen und einiges über seine künstlerische Arbeit zu erzählen, durfte sich der Musikverein Diedorf zur gleichen Zeit vor dem Rathaus über viele Zuhörer freuen, die es sich nicht nehmen ließen, mit Begeisterung seinem Standkonzert beizuwohnen.

Viele Märkte und Feste in Diedorf sind ausgefallen

Die vielen ausgefallenen Märkte, Feste und Konzerte der vergangenen Monate schienen bei den Diedorfer Bürgern deutliche Entzugsspuren hinterlassen zu haben, denn ihre Freude und ihr Interesse an dem Gebotenen waren deutlich zu spüren. Leider schmälerten kalter Wind und Regen an diesem Tag letztlich den vollen Genuss. Dennoch: Immerhin zehn Stationen konnten besucht werden.

Im Bürgerhaus prosteten sich die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Diedorf-Bonchamp bei Baguette und Croissants mit einem Glas Sekt bei einem gemütlichen Petit-Déjeuner zu. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins hatten bereits ab 10 Uhr zu einem „Original-Petit-Déjeuner“, einem Frühstück mit knusprigem Baguette und Croissants, eingeladen und stießen mit einem Glas Sekt darauf an, dass sie dies bald wieder zusammen mit ihren Freunden aus der Partnerstadt Bonchamp werden tun können. Bereits im Vorfeld hatten die Gemeindebücherei sowie der Förderkreis Eine Welt dem Wetter nicht ganz getraut und einen Plan B erstellt. Die Gemeindebücherei konnte in den Pfarrsaal ausweichen, und der Überraschungsaperitif „Herzgold“, den der Förderkreis Eine Welt kredenzte, mundete den interessierten Käufern auch im Umgang der Kirche.

Großen Interesses erfreute sich das Standkonzert des Diedorfer Musikvereins bereits am Vormittag vor dem Rathaus. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Trotz des wechselhaften Wetters erfreute sich auch die Kunstschule KKE guter Besucherresonanz. Hier wurden das neue Programm für Herbst und Winter sowie neue Projekte vorgestellt. Basteln mit Abstand und Maske und dennoch viel Spaß war am Nachmittag vor allem für Familien und Kinder im Bunten Haus angesagt.

Kinder freuten sich bei der Feuerwehr

Der Renner aller Angebote war aber letztlich der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf. Vor allem die Kinder konnten sich vor Freude kaum fassen und umringten immer wieder die verschiedenen Fahrzeuge, die vor dem Gerätehaus zur Besichtigung aufgereiht waren. Dass es dazu noch ein leckeres Stück Pizza auf die Hand gab, machte den Besuch einfach komplett. Zum Abschluss des Tages standen zwei Konzerte auf dem Programm. Mit „Songs for the Heart and the Hard Times“ boten Sängerin Eva Gold und Pianist Tom Jan einen berührenden Liederabend im illuminierten Klangraum der Herz-Mariä-Kirche.

Basteln auf Abstand und mit Maske, aber trotzdem mit viel Spaß war im Bunten Haus des KKE angesagt. Bild: Jutta Kaiser Wiatrek

Trotz des vielen Regens und wohl manches skeptischen Blicks der Veranstalter zum Himmel untertags konnte am Abend auch das Hofkonzert im Diez mit Mom Bee & James Belcher stattfinden. Mit beeindruckender Illumination des Gebäudes und viel begeisterndem Jazz, Blues und Soul endete die diesjährige Kulturmeile, zu der mit einigen Hundebesitzern auf Gassi-Runde auch einige Zaungäste mit Abstand gekommen waren.

