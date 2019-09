vor 37 Min.

Die Duschen in der Sporthalle Biberbach bleiben trocken

Auch nach der 100.000-Euro-Sanierung werden bei Wasserproben noch immer Legionellen nachgewiesen. Firmen und die Gemeinde streiten sich wohl bald vor Gericht.

Von Sonja Diller

Seit Mai sind die Duschen in der Biberbacher Sporthalle nicht benutzbar. Bei einer routinemäßigen Überprüfung wurden Legionellen in der Wasserprobe festgestellt. Um eine Gefährdung der Nutzer auszuschließen, wurden die Duschen gesperrt und die nötige Sanierung angegangen. Während der Schulzeit absolvieren die Kinder in der Halle Sport nach Stundenplan, am Abend drängen sich die Termine der Vereinssportler. Wann die entspannende Dusche nach schweißtreibendem Sport wieder möglich ist, weiß bislang keiner.

Hintergrund: Legionellen sind Bakterien, die unter bestimmten Umständen in Trinkwasserleitungen auftreten können. Im Sprühnebel von Duschen eingeatmet, kann die am häufigsten auftretende Art des Keims insbesondere bei älteren und immungeschwächten Menschen gefährliche Lungenentzündungen auslösen.

Drei Firmen waren an den Arbeiten beteiligt

Obwohl die Gemeinde knapp 100.000 Euro in die fachgerechte Sanierung der Duschen in der Sporthalle investiert hat, sei das Problem auch nach Abschluss der Arbeiten nicht beseitigt, informierte Bürgermeister Wolfgang Jarasch den Gemeinderat in jüngster Sitzung. Ob eine fehlerhafte Planung, der Einbau oder die verwendeten Materialien für die fehlgeschlagene Sanierung verantwortlich sind, ist unbekannt. Drei Firmen waren an den Arbeiten beteiligt, keine will für das Problem verantwortlich sein. Nachdem eine außergerichtliche Einigung fehlgeschlagen ist, bleibe nun nur noch Rechtsweg, so Jarasch.

„Wir haben den beteiligten Firmen vorgeschlagen, gemeinsam einen Gutachter auszuwählen, um die Ursache und damit auch den Verursacher des Schadens festzustellen“, erklärte der Geschäftsführer der Gemeinde, Stefan Behringer. Eine der Firmen, beziehungsweise deren Versicherung, wollte diesen Weg nicht mitgehen. Deshalb stehe nun der Weg zum Gericht an.

Die Sanierung der Sanierung anstoßen

Man habe versucht, eine schnelle Lösung zu finden, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Doch „uns pressiert es, den Firmen nicht“. Nun wird die Gemeinde durch einen Gutachter den Sachstand feststellen lassen, um einen gerichtlich verwertbaren Zustandsbericht in der Hand zu haben. Danach will man so schnell wie möglich die Sanierung der Sanierung anstoßen, damit die Sportler nicht mehr verschwitzt nach Hause gehen müssen.

An den Waschbecken in den Toiletten sei Vorsicht geboten, warnte Sabine Duttler (UFB). Nutzer würden von einem plötzlichen Schwall heißen Wassers überrascht. Ihre Anregung: „Es sollte ein Warnhinweis angebracht werden.“ Verbrühen könne man sich an dem Wasser aber nicht, erklärte Jarasch auf Nachfrage. Die Ansiedlung von Legionellen solle dadurch unterbunden werden, dass das Leitungssystem von Zeituhren gesteuert 48 Stunden nach der letzten Benutzung automatisch gespült wird.

„Das kann für den Nutzer schon mal überraschend kommen.“ An den Armaturen sorge ein Verbrühschutz dafür, dass das Wasser nicht mit den für die Keimbeseitigung nötigen 60 Grad aus dem Hahn kommt. Bisher hat die Strategie allerdings nicht dafür gesorgt, dass keine Legionellen mehr in den Leitungen zu finden sind.

Themen folgen