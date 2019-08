vor 2 Min.

Die Emersacker Schule ist seit Jahren nicht dicht

Die Grundschule in Emersacker ist seit langer Zeit sanierungsbedürftig. Geschehen ist bisher aber nichts. Das soll sich nun ändern.

Von Simone Kuchenbaur

Die Kinderzahlen steigen, sodass in der Grundschule Emersacker im kommenden Schuljahr erstmals seit langem wieder fünf Klassen unterrichtet werden. In der Schulverbandssitzung in Emersacker (für die Kommunen Emersacker und Heretsried) berichtete Schulleiterin Ute Fendt, dass es neben den zwei Kombiklassen 1/2 eine zusätzliche jahrgangsreine Klasse geben wird. Bei der Klassenbildung seien die Elternwünsche berücksichtigt worden.

Zwei „Uraltfälle“ beschäftigten das Gremium im Bereich Erhalt und Sanierung. Zum wiederholten Male war das inzwischen seit Jahrzehnten undichte Glasdach der Aula Thema. Eine Firma aus Heretsried hatte seit über einem Jahr zugesagt, die Fugen neu abzudichten. Geschehen ist seitdem jedoch nichts. Mit dem Firmenchef soll nun noch einmal gesprochen werden.

Die Jalousien-Firma meldete Konkurs an

Auch der Jalousien-Auftrag stammt bereits aus dem Jahr 2015. Der Schulverband hatte hier Abschlagszahlungen geleistet, die Firma meldete jedoch Konkurs an. Mit Vollstreckungstiteln soll nun versucht werden, den Schaden für die Kommunen gering zu halten. Sollte die Sachpfändung jedoch nicht erfolgreich sein, rät ein Fachmann von weiterer Verfolgung ab. Nach wie vor sind die Jalousien jedoch erforderlich. Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Michael Müller (Emersacker) hatte hierzu Angebote eingeholt. Für etwa 1300 Euro soll sich eine Firma um die Elektronik und Steuerungen kümmern. Eventuelle mechanische Probleme an den Jalousien soll eine weitere Firma ausführen.

Aula und Treppenhaus sollen farblich neu gestaltet werden. Um hier die Kosten zu senken, soll bei einer anbietenden Firma nachgefragt werden, inwieweit die Einbindung von Eltern zur Senkung der Kosten möglich ist. Im Zuge der Neugestaltung der Aula soll auch ein größeres Sofa angeschafft werden, jedoch erst im neuen Haushaltsjahr. Der Elternbeirat wird den Kauf zudem mit einer Spende unterstützen.

Die Steuerung des Heizkessels ist defekt

Bürgermeister Müller erklärte außerdem, dass die Steuerung des Heizkessels defekt sei. Ein Angebot lag für diese Arbeiten für 16.400 Euro vor, ein anderes für 4600 Euro. Selbst das günstigere Angebot führt aber mit allen anderen notwendigen Sanierungsarbeiten zu einer Überschreitung im Haushaltsansatz. Durch einen Überschuss im vergangenen Jahr sei es aber vertretbar, die Arbeiten trotzdem in Auftrag zu geben. Das Gremium stimmte allen Auftragsvergaben einstimmig zu.

Bürgermeister Müller will eine Übergangsregelung für das Personal schaffen, das teilweise bereits seit 18 Jahren tätig ist, aber nicht über die heute erforderliche pädagogisch nötige Ausbildung verfügt. Für zusätzliches Fachpersonal sei kein Geld da. Das Essensgeld soll ab September um 30 Cent auf 2,80 Euro erhöht werden, da sonst ein Defizit entstehe. Angesichts der Anmeldezahlen sei künftig eine dritte Kurzzeitgruppe denkbar.

Medienausstattung kostet jährlich etwa 12.000 Euro

Die Betreuung der Medienausstattung in der Grundschule kostet jährlich etwa 12.000 Euro. Das sei viel Geld, waren sich alle Schulverbandsmitglieder einig. „Wir wissen, dass das schöner Luxus ist, aber wir sind selig, dass wir diese gute Betreuung haben“, erklärte Schulleiterin Fendt. Nur so laufe deshalb auch alles so gut.

Über die Jugendarbeit an Schulen stellte Bürgermeister Müller ein positives Ergebnis aus. Es werde gute Arbeit geleistet und die Zusammenarbeit mit der Schule sei ebenfalls sehr gut. Unschön seien Schmierereien an Fassade und Fenstern der Schule, die sich in den letzten Wochen häufen. Das Verfahren wegen der Fassadenschmiererei in der Freinacht sei von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, erklärte Müller. Zuletzt wurden fast alle Fenster zum Pausenhof hin mit Filzstiften beschmiert.

