Die Essensretter

Die Azubis des Großhändlers Chefs Culinar spenden seit vergangenem Jahr Lebensmittel an die Tafeln in Welden und Steppach. Essen im Wert von rund 10000 können so verschenkt werden

Von Brigitte Mellert

Der Lebensmittelgroßhändler Chefs Culinar arbeitet bei seinen Bestellungen nur in Superlativen: Obst, Gemüse, Fisch – alles wird nur in großen Mengen verkauft. Das Kalkulieren der Lebensmittel ist entsprechend schwierig, einiges bleibt am Ende übrig. Wegschmeißen ist für das Unternehmen aber keine Option: Seit September vergangenes Jahr verantworten die Auszubildenden das Projekt „Lebensmittel retten, Menschen helfen“ und spenden das übrig gebliebene Essen an die Tafeln in Welden und Steppach. Ihr Engagement hat auch Auswirkungen auf das Privatleben.

Drei Tage in der Woche haben die Azubis die Fäden in der Hand. Dann holen die Tafeln in Welden und Steppach die übrig gebliebenen Lebensmittel ab. Das bedeutet für Julian Christ, Patrick Gaugenrieder, Florian Kruger, Patrick Wellner und Melika Sallmann das koordinieren, planen und überwachen der Abläufe. Das erfordert viel Verantwortung. Schon früher hat das Unternehmen mit der Tafel zusammengearbeitet, doch überforderten die großen Lebensmittelportionen die Helfer bei den Tafeln. „Zuvor war alles chaotisch, sagt Julian Christ. „Es ist eine große Herausforderung, die richtige Menge für die Abholung zu koordinieren.“ Dazu kommt, dass die Tafeln nicht alles nutzen. „Tropische Früchte sind bei den Menschen nicht so beliebt“, erklärt Florian Kruger. „Süßigkeiten sind sehr beliebt.“ Auch Molkereiprodukte, Fisch und Salate sind gefragt.

Aus dieser Erfahrung heraus haben die Azubis eine Bestellliste erstellt. Seitdem schmeiße nach eigenen Angaben das Unternehmen weniger weg und die Tafeln konnten mehr Lebensmittel nutzen. Den Wagen beliebig mit Kisten vollpacken wollen die Tafeln nämlich nicht. Sie nehmen nur so viel Essen mit, wie sie tatsächlich verbrauchen – meist kalkulierten sie so, verdeutlicht Niederlassungsleiter Günter Sauer, dass nichts übrig bliebe, da weggeschmissene Lebensmittel Kosten verursachten.

Monatlich spendet das Unternehmen Lebensmittel in Höhe von rund 10000 Euro an die Tafeln. „An manchen Tagen ist der Transporter bis zur Decke voll mit Kisten“, sagt Azubi Christ. Schwierig sei es bei Obst und Gemüse, da diese in den großen Kisten leicht verschimmelten und dann nicht mehr ausgegeben werden dürfen. Bei dem gespendeten Essen handelt es sich fast ausschließlich um frische Ware – und für diese gelten strenge Vorschriften: Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf nicht unter zwei Tagen liegen, bevor es in den Handel kommt. Die Lebensmittel müssen noch so lange „verkehrsfähig“ sein, bis sie jeweils am Freitag an der Tafel angeboten werden. Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, das sechs Tage vor Verkauf ablaufen würde, werden vergünstigt dem Handel angeboten. Abgelaufene Ware wird weggeschmissen. Um die Abläufe kennenzulernen, fahren die Azubis bei den Abholfahrten der Tafeln mit und helfen bei der Ausgabe. So hat auch der junge Logistiker Patrick Gaugenrieger die Helfer einen Tag lang begleitet. „Um halb 8 sind wir zu den Supermärkten losgefahren. Dort war schon alles vorbereitet und wir haben das Essen einsammeln können.“ Um 14.30 Uhr war die Fahrt zu Ende. Auch Lehrling Patrick Wellner hat das Projekt die Augen geöffnet, als er an der Tafel Essen ausgegeben hat: „Es war kein Chaos – aber es waren viele Kinder, Alte und auch Menschen in meinem Alter dort.“ Ihr Engagement in dem Projekt hat auch das Konsumverhalten der vier Azubis in ihrem Privatleben verändert. Es schockierte die jungen Männer, in welchen Mengen Essen weggeschmissen wird. Alle kaufen nun bewusster und in kleineren Mengen ein. Christ hat sein Kaufverhalten sogar komplett umgekrempelt. „Ich kaufe nur noch den Joghurt, der bald abläuft. Er wird sonst nur weggeschmissen.“ Einen weiteren Tipp zum Sparen hat Christ: Im Kühlschrank sollten, wie im Supermarkt, die Lebensmittel noch vorne gestellt werden, die bald ablaufen.

