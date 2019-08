06.08.2019

Die Fahne für das Jubiläum ist fertig

Die Vorbereitungen in Streitheim laufen auf Hochtouren

Mitten in den Vorbereitungen für das 125-jährige Vereinsjubiläum steckt der Festausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Streitheim. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September 2019, steht die Weihe der neuen Vereinsfahne.

Wie der Erste Vorsitzende Klaus Heinrich bei der letzten Ausschusssitzung mitteilte, ist die Fahne in den letzten Tagen bei der Fahnenstickerei fertiggestellt worden. Diese neue Fahne ersetzt die im Jahr 1974 hergestellte und jetzt nicht mehr zu reparierende alte Fahne. Die Fahne, die den heiligen Florian, das Ortsteilwappen und die Streitheimer Kirche zeigt, wurde durch Spenden der Streitheimer finanziert. Damit auch das Dorf festlich herausgeputzt sich den Gästen präsentiert, nimmt der Erste Kommandant Ulrich Sippl Bestellungen von rotweißen Ortsfahnen mit Wappen entgegen. Stattfinden wird das Fest auf dem höchsten Punkt in Streitheim auf einem Gelände in der Nähe der Autobahn. Von hier aus hat man bei entsprechendem Wetter einen herrlichen Blick auf die Alpenkette. Doch dafür werden die Gäste gar keine Zeit haben. Rock an der Mauer am Freitag, ein geselliger Abend am Samstag und die Fahnenweihe mit Einzug der Vereine am Sonntag, werden das Interesse der Besucher in Anspruch nehmen. (koh)