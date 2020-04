vor 50 Min.

„Die Feste werden uns Menschen fehlen“

Hoch her und eng zu geht es traditionell auf der Festwoche in Thierhaupten. Doch heuer muss das Partyvolk auch auf dieses Sommer-Highlight verzichten.

Wie die Absage vieler Veranstaltungen die Macher in Thierhaupten trifft

Von Claus Braun

Bis Ende August wird es in Deutschland keine Großveranstaltung geben. Erwartungsgemäß wurde mit dem Münchner Oktoberfest auch das größte Volksfest der Welt abgesagt. Die durch die Pandemie abgesagten Festlichkeiten treffen auch und besonders Thierhaupten, wo sehr gerne, oft und ausgiebig groß gefeiert wird.

Weit über die Ortsgrenzen des gut 3000 Einwohner starken Dorfes hinaus wirken Veranstaltungen und Feste in der nördlichen Landkreisgemeinde: das Gartenfest des Musikvereins mit Peter-und-Paul-Markt, das Klosterhoffest mit gut 80 teilnehmenden Ausstellern und buntem Kunsthandwerkerhof oder die mehrtägige Festwoche, die seit 1967 traditionell im August ohne Unterbrechung durchgeführt wurde und jedes Jahr gefühlt immer größer gefeiert wurde – und heuer ausfällt.

Von der Absage der Feste ist auf den ersten Blick der Musikverein am meisten betroffen, der im Jahre 1863 aus der Taufe gehoben wurde. Zuerst wurde das Osterkonzert gecancelt, dann das Gartenfest am 28. Juni und nun auch die Festwoche, die in diesem Jahr verantwortlich von den Musikanten organisiert und durchgeführt worden wäre.

Die Vorbereitungen für die 54. Festwoche, die vom 11. bis 16. August terminiert war, begannen als das Fest im vergangenen Jahr noch gar nicht beendet war. Der Festausschuss unter Führung der Vereinsvorsitzenden hatte die Planung begonnen und traditionell auch erste Verträge mit Musikbands geschlossen. Alle Vorleistungen waren nun vergebens. Besonders bitter trifft ein Jahr ohne Festwoche die jungen Menschen, die gerade beim Auftritt der Showbands schon Stunden zuvor da sind, um die besten Plätze zu reservieren. Dazu gehört auch Martin Gürtner, der dritter Vorsitzender des Jugendtreffvereins ist.

Gürtner startete eine WhatsApp-Umfrage unter Jugendlichen und Ötz, die ein fast einhelliges Fazit ergab: dass der Ausfall ein großer Verlust ist, da das Fest die Ortsgemeinschaft prägt wie keine andere Veranstaltung. Hier werden Geschichten „geschrieben“, ob beim Aufbau, bei den vielen Arbeitsdiensten der rund 500 Ehrenamtlichen oder bei der Nachtwache, die laut Gürtner noch lange danach erzählt werden. Dennoch bleibt der Tenor: „Die Entscheidung war richtig!“

Auf ganz viele Feste muss Christine „Dine“ Kienberger heuer verzichten. Die in Thierhaupten lebende Frontsängerin der „Joe Williams Band“ ist wegen der landesweiten Absagen deprimiert. „Die Feste werden uns Menschen fehlen, da diese uns so vielseitig verbinden und viele sich nur einmal im Jahr immer nur dort getroffen haben“, sagt sie. In normalen Jahren rockt sie mit ihren Musikerkollegen landesweit die Bierzelte, doch nun fehlen ihr besonders die vielen Umarmungen mit Freunden und Fans. Auch denkt sie an ihre Bandmitglieder, die als Berufsmusiker und Techniker auf einen Schlag null Einkommen haben. „Da bin ich froh, dass ich meinem Beruf als Finanzbeamtin trotz mehrmaliger Abwanderungsgedanken treu geblieben bin“, kommt es ihr nachdenklich in den Sinn. Ihre zusätzliche Zeit verbringt sie nun mit Sport, WhatsApp-Schreiben mit ihren Bandmitgliedern zur Kontaktpflege und damit, dass sie sich selbst das Gitarre spielen beibringen möchte. „Ich entdecke neue Seiten an mir“, kann sie der Situation auch Gutes abgewinnen.

Leidtragende der Absage der Festwoche ist auch Katja Werner, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Ihr Verein ist auserkoren, die Festwoche im kommenden Jahr auszurichten. „Wir hätten uns gerne vom Musikverein Vieles abschauen mögen“, findet sie es nun als Nachteil, dass heuer kein „Anschauungsunterricht“ gewährt werden kann. Ob es dann bei der vorgesehenen Ausrichtung tatsächlich bleibt, kann sie noch nicht mit Sicherheit sagen. „Wir müssen uns erst in der ARGE besprechen“, weist sie auf das Gremium hin, in dem alle Ortsvereine organisiert sind, die die Festwoche im jährlich wechselnden Rhythmus verantwortlich organisieren. Die Gartler trifft heuer auch die Absage ihres „Highlights“, dem Klosterhoffest. Ununterbrochen seit 1984 wird das Fest im Klosterinnenhof immer am zweiten Sonntag im Juli durchgeführt, doch auf die 37. Auflage müssen die Besucher heuer verzichten. Ganz abschreiben will Katja Werner dieses Jahr noch nicht: „Wir hoffen noch auf eine ertragreiche Mosterei-Saison“, wo noch viel Arbeit auf Mitglieder und Helfer zukommen kann.

Ein Vorgänger im Amt des OGV-Vorsitzenden war Otto Oehler, der im Jahr 1967 die Festwoche aus der Taufe gehoben hat und als Gründungsvater gilt. Der fast 93-Jährige meint, dass die Absage „schon auszuhalten sei“ und wir ein Jahr ohne Feste „überstehen“ werden.

Der Senior genießt seinen Lebensabend auf seiner Gartenterrasse und ist zufrieden. Aber natürlich hätte er sich auch heuer wieder auf den Festplatz fahren lassen, um das besondere Flair der Thierhauptener Festwoche genießen zu können. Oehler lässt aber keinen Zweifel, dass die Festwoche auch in der Zukunft Bestand haben wird.

