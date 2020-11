vor 2 Min.

Die Feuerwehr Altenmünster hat ein Führerschein-Problem

Probleme bei den Feuerwehren in Altenmünster: Es gibt zu wenig Mitglieder mit dem entsprechenden Führerschein.

Plus Wer fährt das Feuerwehrauto? Zu wenige Aktive in Altenmünster haben den entsprechenden Führerschein. Die Gemeinde Altenmünster will deshalb nun helfen.

Von Helene Weinold

Die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen Altenmünsters klagen über ein großes Problem: Immer weniger Aktive verfügen über einen Führerschein der Klasse C, der sie zum Lenken der Einsatzfahrzeuge berechtigt. Vor allem in Zusamzell bereitet das den Kommandanten schwere Sorgen. „Im Ernstfall dürfte jede oder jeder Aktive das Fahrzeug zum Einsatz fahren, aber eben nicht mehr zurück“, erläuterte Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat die Schwierigkeiten.

Zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht hätten viele junge Männer bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein erworben und dann auch für den Dienst in der Feuerwehr genutzt. Jetzt müssten die Feuerwehrleute theoretisch bis zu 3000 Euro aus eigener Tasche aufbringen, um die notwendige Fahrerlaubnis zu erhalten. An diesen Kosten beteiligt sich künftig die Gemeinde mit maximal 1500 Euro pro Führerschein. Gefördert werden sollen je Wehr etwa zwei Lkw-Führerscheine jährlich. Wer die Prüfung ablegen soll, entscheiden die Kommandanten.

Von der Gemeinde Altenmünster geförderte Führerscheine

Feuerwehrmitglieder, die den Lkw-Führerschein mit kommunalem Zuschuss erwerben, müssen anschließend mindestens weitere zehn Jahre aktiven Dienst leisten oder pro fehlendem Jahr zehn Prozent der Fördersumme zurückerstatten. Der Gemeinderat stimmte dieser Regelung zu, die der Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagen hatte.

Kurz vor dem Volkstrauertag zeigt sich das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof in Violau in neuem Glanz. Der Soldatenverein Violau hat sich seit Ende Oktober um die Sanierung gekümmert und unter anderem den Bereich vor dem Kreuz neu pflastern lassen. Ein Beet rund um das Kreuz wird derzeit noch angelegt. Auf Beschluss des Gemeinderates beteiligt sich die Gemeinde mit rund 2400 Euro an den Kosten von insgesamt etwa 8400 Euro.

Ferienwohnungen contra Gewerbebetriebe

Der Bebauungsplan „Mischgebiet Violauer Weg“ wird so geändert, dass den bereits bestehenden Gewerbebetrieben auf der Nordseite der Straße keine Nachteile entstehen. Einer der Anlieger hatte der Gemeinde mit rechtlichen Schritten gedroht, falls die im Mischgebiet zugelassenen Wohnungen zu existenzbedrohenden Immissionsschutzauflagen führen sollten. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Wohnbebauung – vorgesehen sind unter anderem Ferienwohnungen – in den südlichen Teil des Mischgebiets zu legen sowie Schlaf- und Wohnzimmer auf der dem Gewerbegebiet abgewandten Seite einplanen zu lassen.

Gemeinderat Günter Zott schlug vor, für die Klassenzimmer an der Schule in Altenmünster CO 2 -Messgeräte anzuschaffen, um die Lüftungsintervalle sinnvoller gestalten zu können. Derzeit müssen die Fenster mindestens einmal je Schulstunde aufgerissen werden, weshalb nach Zotts Auskunft viele Kinder mit Decken und Anoraks im Klassenzimmer sitzen. Mithilfe einer „CO 2 -Ampel“ für 50 bis 80 Euro könnten die Lehrerinnen und Lehrer bedarfsgerecht lüften, was dann vielleicht nur noch zum Stundenwechsel nötig sei.

Letzter Warnschuss in Richtung Jugendliche

Bürgermeister Florian Mair erklärte, die Verwaltung mache sich bereits Gedanken über eine solche Anschaffung. Gemeinderat Josef Heinle brachte Luftreinigungsgeräte ins Gespräch, doch die würden „einen vier- bis fünfstelligen Betrag“ kosten und nicht bezuschusst werden, wie Mair sagte. Außerdem erforderten sie eine ziemlich aufwendige Wartung, um die Hygiene zu gewährleisten.

Ernste Worte richtete Mair an die Jugendlichen, die sich abends auf dem Schulhof treffen: Nach den Herbstferien seien dort wieder große Mengen an Glasscherben „von hartem Alkohol“ gefunden worden. „Alkohol hat grundsätzlich nichts auf dem Schulhof verloren“, sagte Mair, „das ist ein letzter Warnschuss. Wenn es künftig nicht funktioniert, müssen wir den Schulhof ab 18 Uhr sperren.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen