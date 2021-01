15:30 Uhr

Die Feuerwehr in Aystetten verteilt am Samstag kostenlose FFP2-Masken

Ab Montag gilt FFP2-Maskenpflicht in Bayern. Viele können sich die teuren Einweg-Masken aber nicht leisten. Die Feuerwehr Aystetten will helfen.

Von Sören Becker

Die Feuerwehr Aystetten und der FC-Bayern-Fanclub Rote-Zwerge verteilen am Samstag FFP2-Atemmasken an Bedürftige. Hintergrund ist die FFP2-Masken-Pflicht, die ab Montag in Geschäften sowie Bus und Bahn im Freistaat gilt. Die Masken können aber nur sehr begrenzt wiederverwendet werden und kosten etwa zwei bis vier Euro pro Stück. Für Menschen mit geringem Einkommen kann das zu teuer sein. Die Masken sollen am 16. Januar zwischen zehn und zwölf Uhr vor dem Feuerwehrhaus in der Bäckergasse verteilt werden.

Laut der Feuerwehr liegt das Hauptaugenmerk dabei auf Risikogruppen und Älteren, die zuerst versorgt werden sollen. Die Masken stammen aus der Ägidius-Apotheke Rehm in Neusäß. Diese hat 500 Masken zur Verfügung gestellt, die kostenlos verteilt werden sollen.

