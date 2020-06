Die Freibadsaison 2020 startet - und ist nichts für Warmduscher

Über den Sinn der ein oder anderen Auflage für die Freibäder lässt sich streiten. Doch der Start in die Freibadsaison ist ein Schritt zurück in Richtung Normalität.

Viel los ist in den Schwimmbecken der Freibäder noch nicht. Das mag an den kühlen Temperaturen liegen. Einige bleiben aber wohl auch wegen der strengen Corona-Regeln lieber zu Hause. Einen ganzen Ferientag lang im Wasser planschen, das ist heuer keine Selbstverständlichkeit. In einigen Bädern müssen die Gäste das Wasser zwischen den Badezeiten verlassen. Andernorts kommen sie vielleicht gar nicht erst ins Bad, weil die Zahl der Besucher stark begrenzt ist. Die Badesaison in diesem Jahr ist nichts für Warmduscher. Aber: Immerhin sind die meisten Freibäder im Augsburger Land wieder geöffnet.

Freibadsaison 2020 fällt zum Glück nicht ganz ins Wasser

So viel Potenzial für Kritik die strengen Corona-Regeln auch bieten, vor allem ist die Öffnung ein Schritt zurück in Richtung Normalität. Vor einigen Wochen noch sah es ganz danach aus, dass die Badesaison 2020 wegen Corona ganz ins Wasser fällt. Sinkende Infektionszahlen lassen nun weitere Lockerungen zu. Über die Sinnhaftigkeit der einen oder anderen Auflage lässt sich gewiss streiten. Sie erinnern uns aber daran, dass wir weiter vorsichtig bleiben sollten. Auch mit Abstand lässt sich der Sprung ins kühle Nass genießen – vorausgesetzt, man ergattert ein Onlineticket fürs Bad.

