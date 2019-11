vor 52 Min.

Die Freien Wähler in Gersthofen fühlen sich so stark wie nie

Auf dem Stimmzettel ist sie auf Platz drei. Doch die Partei will mehr: Die Mehrheit im Gersthofer Stadtrat. Das sind die Kandidaten.

Von Oliver Reiser

Bei den Freien Wählern (FW) in Gersthofen herrscht Aufbruchstimmung. Mit dem Rückenwind aus München, wo die FW erstmals mit an der Regierung teilhaben, will man auch in Gersthofen die „Mehrheit gegen Verhinderer“ erreichen. So bezeichnete es zumindest der parteilose Bürgermeister Michael Wörle, der von den Freien Wählern, der SPD und den Grünen unterstützt wird. „Wir müssen heute Politik für morgen machen. Es geht um Gersthofen, um Lebensqualität, um Enkelgerechtigkeit. Die Bürger müssen uns vertrauen“, will Wörle gegen die AfD ankämpfen und selbst „Wirtshauspolitik“ machen.

Nicht nur aus diesem Grund erteilte er der vom politischen Gegner ins Gespräch gebrachte „Kirchweih 2.0“ eine klare Absage. Wörle: „Es wird auch eine 71. Kirchweih mit Bierzelt geben.“

„Wir haben das Potenzial, die stärkste Kraft im Stadtrat zu werden“

„Wir haben das Potenzial, die stärkste Kraft im Stadtrat zu werden“, zeigte sich auch Landratskandidatin Melanie Schappin angriffslustig. Die 39-Jährige ist eine von 30 Kandidaten, die sich auf der Liste befinden. Angeführt wird diese vom langjährigen Stadtrat und derzeitigen 3. Bürgermeister Reinhold Dempf. Mit ihm, Brigitte Grohmann, Barbara Lamprecht, Herbert Lenz und Bernhard Happacher kandidieren fünf der bisherigen sechs Stadtratsmitglieder erneut. Nicht mehr dabei ist Markus Brem. „Er hat sich entschieden, aus persönlichen Gründen aus dem Stadtrat auszuscheiden, wird jedoch nach wie vor für den Kreis- und Bezirkstag kandidieren“, so Dempf.

Neben bewährten FW-Mitstreitern wie dem Gersthofer Vereinsvorständevorsitzenden Arne Ziessow, Christine Liepert, Bernhard Binswanger, Ulf Haas oder Heinrich Gebele sind auch Neulinge am Start: Der bekannteste dürfte Kol-La-Spielleiter und Brandner-Kasper-Regisseur Manfred Lamprecht sein. „Mit Jugendbeirat Dominik Ziegler, den Lehrer/-innen Melanie Hammel und Simon Drüssler oder Juze-Mitarbeiter Max Reiser sind Nachwuchskräfte vertreten, deren Erfahrung und Fachwissen gerade beim von den Freien Wählern forcierten Neubau eines Jugendzentrums wertvoll sein wird“, sagt Reinhold Dempf.

Das gute Abschneiden der Freien Wähler auf bayerischer Ebene liefert aber noch mehr Rückenwind. „Die Stimmenzahl der Landtagswahl entscheidet über die Platzierung bei den Kommunalwahlen“, erklärte Wahlleiter Josef Dick, warum die Freien Wähler in Gersthofen jetzt Platz drei auf dem Stimmzettel einnehmen. „Eine legitime Option“, nannte er diesen deshalb notwendigen Zusammenschluss mit der Kreisvereinigung Augsburg der Freien Wählern Bayerns.

„So stark waren wir noch nie. Wir haben nicht nur starke Kandidaten, wir haben auch einen starken Bürgermeister-Kandidaten“, freute sich Reinhold Dempf nach erfolgter Wahl. (AL)

Die Bewerber der Freien Wähler Gersthofen

1. Reinhold Dempf , Stadtrat, 57 Jahre, Beamter



, Stadtrat, 57 Jahre, Beamter 2. Brigitte Grohmann , 53 Jahre, Stadträtin, selbstständig



, 53 Jahre, Stadträtin, selbstständig 3. Herbert Lenz , 66 Jahre, Stadtrat, Unternehmer



, 66 Jahre, Stadtrat, Unternehmer 4. Arne Ziessow , 49 Jahre, Elektromeister, Vereinsvorständevorsitzender



, 49 Jahre, Elektromeister, Vereinsvorständevorsitzender 5. Barbara Lamprecht , 51 Jahre, Stadträtin, Sozialpädagogin



, 51 Jahre, Stadträtin, Sozialpädagogin 6. Melanie Schappin , 39 Jahre, Rechtanwältin



, 39 Jahre, Rechtanwältin 7. Andreas Haußmann , 28 Jahre, Malermeister



, 28 Jahre, Malermeister 8. Simon Drüssler, 32 Jahre, Mittelschullehrer



9. Melanie Hammel , 36 Jahre, Mittelschullehrerin



, 36 Jahre, Mittelschullehrerin 10. Dominik Ziegler , 24 Jahre, Jugendbeirat, Student



, 24 Jahre, Jugendbeirat, Student 11. Manfred Lamprecht , 60 Jahre, Dipl. Wirtschaftsmathematiker



, 60 Jahre, Dipl. Wirtschaftsmathematiker 12. Sibylle Schulz , 54 Jahre, Fotografin



, 54 Jahre, Fotografin 13. Max Reiser , 33 Jahre, Heilerziehungspfleger



, 33 Jahre, Heilerziehungspfleger 14. Markus Pallmann , 47 Jahre, Verlagsangestellter



, 47 Jahre, Verlagsangestellter 15. Matthias Baier , 41 Jahre, Key Account Manager



, 41 Jahre, Key Account Manager 16. Birthe Grüter , 48 Jahre, Verwaltungsfachangestellte



, 48 Jahre, Verwaltungsfachangestellte 17. Bernhard Binswanger , 56 Jahre, Industriemeister Chemie



, 56 Jahre, Industriemeister Chemie 18. Ulf Haas , 52 Jahre, Key Account Manager



, 52 Jahre, Key Account Manager 19. Heinrich Gebele , 66 Jahre, KfZ-Meister, Unternehmer



, 66 Jahre, KfZ-Meister, Unternehmer 20. Simone Baier , 42 Jahre, Justizbeamtin



, 42 Jahre, Justizbeamtin 21. Britta Oeste , 33 Jahre, Heilerziehungspflegerin



, 33 Jahre, Heilerziehungspflegerin 22. Stefan Holler , 47 Jahre, Key Account Manager



, 47 Jahre, Key Account Manager 23. Christine Liebert , 65 Jahre, Finanzbeamtin im Ruhestand



, 65 Jahre, Finanzbeamtin im Ruhestand 24. Michael Happacher, 21 Jahre, Groß- und Außenhandelskaufmann 25. Julian Grohmann, 22 Jahre, Industriemechaniker



26. Thomas Liebert , 31 Jahre, Key Account Manager



, 31 Jahre, Key Account Manager 27. Judith Wittmann , 34 Jahre, Unternehmerin



, 34 Jahre, Unternehmerin 28. Bernd Mögele , 52 Jahre, Verwaltungsfachangestellter



, 52 Jahre, Verwaltungsfachangestellter 29. Rudi Straub , 62 Jahre, Technischer Angestellter



, 62 Jahre, Technischer Angestellter 30. Bernhard Happacher, 51 Jahre, Stadtrat, Unternehmer,



Ersatz: Steffi Güney , 39 Jahre, Versicherungskauffrau; Robert Grohmann , 50 Jahre, Zivilangestellter Bundeswehr



