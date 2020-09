vor 17 Min.

Die Freundschaft von Neusäß und Eksjö wurzelt in der Musik

Plus Die Städte Eksjö und Neusäß sind seit 25 Jahren Partnerstädte. Die Natur und die Stille faszinieren in der schwedischen Stadt.

Von Petra Krauss-Stelzer

„Diese Städtepartnerschaft ist etwas Besonderes. „Es dürfte nicht viele bayerische Kommunen geben, die Beziehungen zu einer schwedischen Gemeinde pflegen!, so Bürgermeister Richard Greiner. Gemeint ist die im südschwedischen Hochland gelegene Stadt Eksjö, mit der Neusäß seit 25 Jahren eine Partnerschaft pflegt. Eksjö hat rund 16.000 Einwohner und ist bekannt für seine Holzhäuser. Die mittelalterliche Altstadt steht unter Denkmalschutz. Zudem ist die Gegend geprägt von schöner Natur und mit 20 Einwohnern pro Quadratkilometer sehr dünn besiedelt. Der Landkreis Augsburg weist immerhin die zehnfache Dichte auf.

Die Natur, die geringe Siedlungsdichte im Småland begeistern auch Hildegard Langenecker, derzeitige und schon früher einmal Vorsitzende des 40 Mitglieder starken Partnerschaftsvereins Neusäß-Eksjö. Heuer Ende Juli sollte ein ganzer Bus voll Neusässer wieder ins immerhin 1600 Kilometer entfernte Eksjö reisen, doch die Corona-Krise machte den Besuch unmöglich. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir nächstes Jahr reisen können“, so Langenecker. Zumal es gilt, vor Ort in Eksjö die Partnerschaft zu festigen. Denn seitens der Verwaltung der schwedischen Stadt „haben wir inzwischen wenig Unterstützung“, bedauert Hildegard Langenecker. Eksjö habe seine offiziellen Partnerschaften gekündigt, so müssten diese auf privater Initiative weiter gepflegt werden.

Neusäß und Eksjö: Freundschaft aus privater Initiative entstanden

Aber gerade eine private Initiative brachte ja auch die Partnerschaft vor mehr als 25 Jahren in Gang. Denn die Musiker der Stadtkapelle Neusäß boten 1992 den Musikern der traditionsreichen Militärkapelle Hemvärnets musikkår in Neusäß spontan eine Unterkunft. Die Schweden waren zu einem Konzert in Sonthofen zu Gast, aber dort reichten die Unterbringungsmöglichkeiten nicht. So begann die deutsch-schwedische Freundschaft auf den Grundlagen der Musik. Die Militärkapelle gastierte 1992 zum ersten Mal in Neusäß, es folgten weitere Konzerte. Die Neusässer Stadtkapelle reiste 1993 nach Eksjö. „Nach vielen gegenseitigen Besuchen hat sich bestätigt, dass „die Musik als internationale Sprache viel für die Völkerverständigung beitragen kann,“ resümiert Hildegard Langenecker. Mit dem früheren Eksjöer Bürgermeister Östen Johnsson, der schon 1992 in Neusäß den Wunsch nach einer Städtepartnerschaft äußerte, sei ihre Familie heute noch freundschaftlich verbunden.“

Die schönen roten Häuser aus Holz gehören zum Stadtbild: Ein Blick in einen Innenhof der historischen Altstadt in Eksjö in Schweden. Bild: Partnerschaftsverein

Schon 1994 reiste eine Delegation aus dem Rathaus nach Eksjö, um die Kontakte zu vertiefen und eine Städtepartnerschaft einzuleiten. Am 21. Oktober 1995 unterzeichneten Bürgermeister Dr. Manfred Nozar und sein Kollege Östen Johnsson in Eksjö die Partnerschaftsurkunde, und ein Jahr später reiste eine Delegation aus Eksjö nach Neusäß. Doch erst im Juli 1997 wurde der Partnerschaftsverein Neusäß-Eksjö mit der damaligen Vorsitzenden Petra Kluger gegründet, um neben der Stadtkapelle weitere Vereine für den Ausbau der Kontakte zu motivieren.

Der Neusässer Kulturkreis nahm an der Mittsommerfeier in Eksjö teil, die St. Georg-Pfadfinder Neusäß verbrachten zwei Wochen in Eksjö zusammen mit den Pfadfindern der Partnerstadt, die Volkstänzer „Stjärnan“ kamen 1998 nach Neusäß, wo sie zum zehnten Stadtjubiläum von Neusäß zusammen mit den Neusässern eine Eiche pflanzten. Die Partnerschaft entwickelte sich. Die Handballer des TSV Neusäß Schweden spielten mit den Sportskollegen aus Eksjö ein Turnier - eine bis heute bestehende Verbindung mit dem Eksjö Bollklubb. Schwedische Handwerker präsentierten ihre Produkte auf dem Stadtfest, die Neusässer Stadtkapelle nahm in Eksjö an lokalen Festivitäten teil.

Neusässer Bürgermeister hat mit dem Königspaar gegessen

Umgekehrt besuchten 2001 die Musiker des Hemvärtnets die Neusässer Stadtkapelle drei Tage lang zu deren 25. Jubiläum. Einer der Höhepunkte der noch jungen Beziehung der Städte: 2003 feierte Eksjö das Fest seiner 600 Jahre zurückliegenden Stadterhebung. Bürgermeister Dr. Manfred Nozar und Hildegard Langenecker nahmen teil und erlebten ein Mittagessen mit dem schwedischen Königspaar.

Eine ganze Woche lang weilten dann 60 Vertreter aus Eksjö im Jahr 2005 in Neusäß zum 10. Geburtstag der Städtepartnerschaft. Hildegard Langenecker freute sich damals besonders, dass in den zehn Jahren schon viele persönliche Freundschaften entstanden waren. Das rühre, so die Vorsitzende heute, auch daher, dass bei gegenseitigen Besuchen die meisten Teilnehmer privat untergebracht werden.

Fröhliches Mittsommerfest nach schwedischer Art im Sommer 2018 im Neusässer Ägidiuspark.

Zum 15. Jubiläum der Partnerschaft mit Eksjö trafen sich über 100 Gäste im Ägidiuspark zum Mittsommerfest und tanzten um den geschmückten Mittsommerbaum. Zum Stadtfest 2011 gab es wieder einen Mittsommerbaum, schwedische Handballer und Schwimmer trafen sich mit den Sportfreunden aus Neusäß zu Wettkämpfen.

Im August 2012 reiste der damalige Bürgermeister Hansjörg Durz nach Eksjö zum Eksjö Tattoo Fest. 2015 machte sich dann unter der Organisation des Partnerschaftsvereins eine Gruppe von 75 Neusässern auf die Reise nach Eksjö, um dort auf das 20. Jubiläum der Städtepartnerschaft anzustoßen. Auch wenn heuer wegen Corona keine Besuche stattfinden konnten, hofft Hildegard Langenecker, den Austausch im kommenden Jahr wieder beleben zu können. „Nach all den Jahren sagen viele: Da will ich wieder hin! Denn die Stille, die Landschaft, die Seen - traumhaft, pure Entschleunigung!“

