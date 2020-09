vor 2 Min.

Die Friedhofswege in Gersthofen werden verbessert

Plus Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Klagen über den Zustand der Wege im alten Teil des Gersthofer Friedhofs. Das soll nun besser werden.

Von Gerald Lindner

Die Wege im alten Teil des Gersthofer Friedhofs sind überwiegend gekiest. Das Problem: für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl ist das Vorankommen oftmals beschwerlich. Immer wieder kommt es vor, dass die Räder einsinken, wenn die Friedhofsbesucher den Rand der Wege überschreiten. Nun befasste sich der Werkausschuss mit Vorschlägen für eine Verbesserung.

Es gab immer wieder Beschwerden der Friedhofsbesucher, aber auch Stadträte wie Ingrid Grägel ( CSU) und Peter Schönfelder ( SPD/Grüne) hatten immer wieder eine Verbesserung gefordert. Vor drei Jahren wurde das Thema im Ausschuss diskutiert und die Mehrheit war sich einig, dass keine Asphaltierung gewünscht ist.

Musterwege in Gersthofer Nachbargemeinden besichtigt

Um die Begehbarkeit der Friedhofswege insgesamt zu verbessern, wurden bereits im vergangenen Jahr zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro Musterwege in benachbarten Gemeinden, zum Beispiel Langweid und Unterthürheim, besichtigt, berichtete Stefan Schlicker von den Stadtwerken. Danach wurde festgelegt, dass eine "bituminöse Tränkdecke" wie in Unterthürheim auch in Gersthofen umgesetzt werden soll.

Eine Tränkdecke ist eine bituminös gebundene Wegebefestigung für Verkehrsflächen von leichter bis mittlerer Belastung. Sie besteht aus mehreren Lagen von Gesteinskörnungen unterschiedlicher Größe, die in jeder Lage von Bitumenemulsion „getränkt“ werden. Diese Bauweise wird auch "Makadam" genannt.

Kosten in Gersthofen sind wohl mehr als doppelt so hoch wie geplant

Angelegt werden müssen insgesamt rund 600 Meter Weglänge. Die neue Wegedecke soll über sämtliche Hauptwege des alten Friedhofsteils geführt werden, sodass jede Grabstätte in relativ kurzer Distanz erreichbar ist. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden nach einer Ersteinschätzung des Planungsbüros zunächst 50.000 Euro eingestellt. Nach genauerer Untersuchung vor Ort beläuft sich eine aktuelle Kostenermittlung des Planungsbüros für circa 800 Quadratmeter Wegefläche auf insgesamt 108.300 Euro. Dabei ist eine barrierefreie Wegbreite von 1,20 Metern berücksichtigt. Die Preissteigerungen führen die Planer auf die überwiegend beengten Verhältnisse und zum Teil sehr schmalen Zufahrtsbereiche des Friedhofsgeländes zurück.

Im Wirtschaftsplan für 2021 sollen nun nach einer Empfehlung der Verwaltung 110.000 Euro für diese Maßnahme eingestellt werden.

"Reicht denn die Breite von 1,20 Metern für einen Fahrrad-Begegnungsverkehr", fragte Karl-Heinz Wagner (CSU) provokant. Denn die Wege des Friedhofs werden von Radlern sehr oft als Abkürzung "missbraucht" und nicht selten mit sportlichem Tempo befahren. Peter Schönfelder empfahl die Aufstellung eines Schilds, wie er es in Bad Wörishofen gesehen hatte: "Die Klugen fahren hier nicht Rad. Und für die anderen ist es verboten."

Einig waren sich die Ausschussmitglieder darin, dass die Wege noch im Jahr 2021 hergerichtet werden sollen und die Stadt nicht wartet, bis ein Gesamtkonzept für die Friedhöfe vorliegt. Dies hatte auch Stefan Buck (CSU) gefordert.

