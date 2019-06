09:40 Uhr

Die Gablinger Schüler lernen ab sofort mit dem iPad

Gablingen hat jetzt digitalisierte Klassenzimmer. Die Kosten trägt die Gemeinde, doch die Modernisierung soll erst der Anfang sein.

Von der Schulbank direkt ins Internet. Benutzt wurde die neue Ausstattung schon seit Anfang des Jahres, doch nun gibt es in der Gablinger Grundschule auch offiziell sechs volldigitalisierte Klassenzimmer, die jeweils aus einem Beamer, einer Dokumentenkamera und einer interaktiven digitalen Tafel bestehen. Dazu kommen 36 iPads, wovon sechs den Lehrern zur Verfügung stehen und die restlichen 30 von den Schülern genutzt werden können. „Es war ein schwieriger Weg, doch diesen konnten wir mithilfe der Gemeinde und der Unterstützung durch Firmen überwinden“, betont die Schulleiterin Sabine Wirth. Fortbildungen brachten das Kollegium und Silke Prues, die Medienbeauftragte und stellvertretende Schulleiterin, auf den aktuellen Stand und ließen sie ein passendes Konzept für die Grundschule entwickeln.

Tablet wird außerdem als Dokumentenkamera genutzt

Die 58.000 Euro teure Ausstattung, die allein von der Gemeinde finanziert und von der acs group aus München geliefert wurde, nutzen die Schüler nun für den Unterricht. Mithilfe eines personalisiertem QR-Codes, den der Schüler mit seinem iPad scannt, gelangt er in eine App, in der er Aufgaben in den Bereichen Addition, Geometrie und vielem mehr bearbeiten kann. Das Tablet wird außerdem als Dokumentenkamera genutzt. Es projiziert das Bild seiner Kamera auf die neue Tafel. „So leisten wir auch etwas Positives für die Umwelt, indem wir keine Folien mehr brauchen“, freut sich Sabine Wirth. „Das digitale Zeitalter in Gablingen ist eingeläutet“, sagt Bürgermeister Karl Hörmann und auch Karin Sommer, deren Kind nun mit Tablet und Co. lernen kann, „findet es toll“.

Noch ist Flexibilität gefragt

Ganz digital ist die Schule jedoch noch nicht. In einigen Klassenzimmern gibt es noch keine Beamer oder digitale Tafeln und auch bei 130 Schülern und nur 30 iPads ist noch Flexibilität gefragt. Diese Lage soll sich aber in nächster Zeit bessern, denn es „wird noch aufgestockt“ , wie Silke Prues verspricht. Fördermittel wurden noch nicht abgerufen und stünden noch zur Verfügung. (krju)

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Gleiche Chancen für alle Kinder



Wie der Gemeinderat in Kutzenhausen die Situation bewertet, lesen Sie hier: Pläne für neue Tablets in der Schule gehen baden

Wie die Digitaliserung im Augsburger Land voranschreitet, lesen Sie hier: Die einen lernen am iPad, die anderen an der Tafel

Themen Folgen