Die Gablinger sollen über ihr Ortszentrum entscheiden

Plus Wie sieht künftig das Ortszentrum in Gablingen aus? Der Gemeinderat setzt dem Bürgerbegehren der Freien Wähler ein Ratsbegehren entgegen. Die Fronten sind verhärtet.

Voraussichtlich am Sonntag, 26. April, haben die Gablinger Bürger die Wahl: Entweder sie stimmen für die Forderungen des Bürgerbegehrens „Kein Verkauf des Grundstückes im Ortszentrum Gablingen an einen Investor“, das die Freien Wähler vor einigen Wochen angeregt hatten, oder sie entscheiden sich für die Alternative: ein Ratsbegehren, das der Gemeinderat in seiner letzten öffentlichen Sitzung vorgestellt hat.

Große Teile des Gemeinderats sehen im von den Freien Wählern in Gang gebrachten Bürgerbegehren zum Gablinger Ortszentrum eine Wahlkampf-Aktion, die zehn Jahre Arbeit zu Nichte machen könnte. Ihre Reaktion: ein Ratsbegehren als Alternative.

Ortszentrum in Gablingen soll an Attraktivität gewinnen

Bis zur Gemeinderatssitzung hatte das Bürgerbegehren 510 gültige Unterschriften eingereicht. Das erklärte Ziel: Die Gemeinde Gablingen soll das Ortszentrum eigenverantwortlich bebauen und so sozialgerechtes Wohnen ermöglichen und Zuschussmöglichkeiten wahrnehmen. Dadurch könne das Ortszentrum an Attraktivität gewinnen und der geförderte Wohnraum zur Daseinsvorsorge für Gablinger Bürger werden. Formal sei das Bürgerbegehren zulässig, erklärte Bürgermeister Karl Hörmann. Dementsprechend musste der Gemeinderat zustimmen.

Doch das Gremium „will die letzten zehn Jahre Arbeit nicht in der Landschaft stehen lassen“, so der Bürgermeister. Deshalb habe man sich dazu entscheiden, ein Ratsbegehren anzustoßen. Der Wortlaut des Ratsbegehrens hält einerseits an den bisherigen Planungen fest: Bis zu 60 Prozent der gemeindeeigenen Fläche im Ortszentrum sollen an „Unternehmen zur zeitnahen Schaffung von barrierefreiem Wohnraum“ veräußert werden. Dabei legt der Text auch fest, dass die Gemeinde dabei einen Preis erzielen soll, „der vom Gutachterausschuss des Landkreis Augsburg als angemessen beurteilt wird“. Damit will der Gemeinderat auch den Vorwurf entkräften, dass er das Ortszentrum zu billig verkaufen würde.

Ungefähr so lange wie das Gersthofer Loch besteht auch mitten im Gablinger Ortszentrum eine unbebaute Brachfläche. Damit dieses Areal nicht an einen Investor verkauft wird, wurde ein Bürgerbegehren gestartet. Voraussichtlich am 26. April kommt es zur Abstimmung. Bild: Andreas Lode

Gablingen: 40 barrierefreie Wohnungen und öffentliche Flächen geplant

Andererseits ist die Begründung des Ratsbegehrens für das Gremium eine Möglichkeit, Fakten zu präsentieren, die bei der emotionalen Diskussion untergegangen seien. Zum Beispiel die Tatsache, dass im Ortszentrum außer 40 barrierefreien Wohnungen auch öffentliche Flächen vorgesehen sind. Beispielhaft werden im Text eine „Versammlungsfläche mit Maibaum“, ein Bürgerhaus, ein Spielplatz oder ein Geschäftshaus genannt. Außerdem argumentiert das Ratsbegehren, dass die Gemeinde ein Bauprojekt dieser Größe aus „fachlicher, personeller und finanzieller Hinsicht“ nicht stemmen kann und verweist zusätzlich auf Artikel 87 der Gemeindeordnung, der besagt, dass die Gemeinde selbst kein Bauträgergeschäft übernehmen darf.

Karina Ruf ( CSU) betonte: „Mit dem Ratsbegehren gehen wir einen guten Weg.“ In der Öffentlichkeit seien viele Emotionen geschürt worden und jetzt könne der Gemeinderat seine Fakten auf den Tisch legen. „Das Ortszentrum fällt dem Wahlkampf zum Opfer“, kommentierte sie abschließend – ein Seitenhieb gegen die im Gemeinderat noch nicht vertretenen Freien Wähler.

Wer profitiert von der neuen Ortsmitte in Gablingen?

Auch Thomas Wittmann (CSM) machte seinem Ärger Luft: „Das Ratsbegehren ist logische Folge. Das Bürgerbegehren hätte zehn Jahre Arbeit ad absurdem geführt.“ Eine am Prozess nicht beteiligte Gruppierung habe das Bürgerbegehren „populistisch in den Raum geworfen“. Auch der Vorwurf, dass der Gemeinderat noch kurz vor der Kommunalwahl Fakten schaffen wolle, sei „Blödsinn“. Schon seit 2017 sei zum Beispiel bekannt, wer das Grundstück kaufen wolle. Das Ratsbegehren ist in seinen Augen trotzdem der richtige Weg. „Wie es weitergeht, soll jetzt der Bürger entscheiden.“

Albert Eding und Erwin Almer (beide SPD/Bürgerunion) nutzen die Gelegenheit noch einmal, um zu kritisieren, dass nach wie vor kein sozialer Wohnungsbau im Ortszentrum festgeschrieben ist. „40 Wohnungen für den freien Markt waren uns immer zu wenig“, betonte Eding. Er habe nie eine sachliche Begründung gehört, warum kein Platz für öffentlichen Wohnraum geschaffen werde. Ein elementares Manko sei außerdem, dass die Gablinger Bürger im Text des Ratsbegehrens nicht vorkommen. Karina Ruf hielt dagegen: „Gablinger werden vorrangig berücksichtigt“. Eding erwiderte wiederum: „Aber als Käufer.“ Profitieren würden also vor allem „finanzstarke“ Bürger.

Ratsbegehren und Bürgerbegehren: Gablinger Bürger entscheiden

Erwin Almer versucht sogar noch, die „soziale Komponente“ im Text des Ratsbegehrens unterzubringen. 30 Prozent geförderter Wohnraum, so die Anregung, die seiner Aussage nach in nichtöffentlicher Sitzung schon einmal eine Mehrheit gefunden habe. Die Änderung wurde vom Rest des Rates – mit Ausnahme des Fraktionskollegen Eding – abgeschmettert. Martin Uhl (CSU) erklärte: „Die soziale Komponente fällt nicht unter den Tisch, der neue Gemeinderat wird entscheiden“, und auch Karina Ruf sagte mit Nachdruck: „Wir sind nicht unsozial. Wir könnte uns vorstellen, auf der verbleibenden Fläche in sozialen Wohnungsbau zu investieren.“

Alles in allem wurde das Ratsbegehren mit einer Gegenstimme angenommen. Ohne soziale Komponente wollte Erwin Almer dem Text nicht zustimmen. Der Wortlaut und die Begründungen beider Begehren und das weitere formale Vorgehen würden jetzt im Gemeindeanzeiger veröffentlicht, betonte Karl Hörmann abschließend. Im April müssen die Bürger dann entscheiden, welches Modell sie befürworten.