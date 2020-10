Die Gemeinde Kühlenthal bekommt ein Nahwärmenetz

So sehen die Rohre aus, die nötig sind, um das Nahwärmenetz in Kühlenthal umzusetzen. Zum einen sollen das Dorfgemeinschaftshaus, der Kindergarten, das Feuerwehrhaus im Hintergrund und die Jugendhütte in Kühlenthal künftig mit Nahwärme versorgt werden. Auch Privatanschlüsse sind möglich.

Bild: Steffi Brand