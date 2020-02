24.02.2020

Die Gersthofer Kulturina geht mit neuer Führung ins Jubiläumsjahr

Die Kulturina in Gersthofen ist ein Publikumsmagnet und lockt bis zu 40.000 Gäste an. Vor den zehnten Auflage in diesem Sommer bekommt das Festival neue Chefs.

Seit zehn Jahren zieht das Stadtfestival Kulturina jeweils am ersten Augustwochenende jeweils rund 40.000 Besucher an. Die Gersthofer Kulturina feiert daher heuer einen runden Geburtstag und geht mit neuer Spitze ins Jubiläumsjahr.

Bei der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen an. Der bisherige Vorsitzende Benjamin Knauth stand nach vier Jahren aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Er wird dem Verein trotzdem erhalten bleiben und eines der Ressorts unterstützen.

Kulturina in Gersthofen hat neue Führung

Neu an die Spitze des Vereins gewählt wurde die bisherige Stellvertreterin Veronika Wanninger. Sie zeigt sich bei der Kulturina bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit Marco Schuler für das Programm verantwortlich und leitet das Ressort Marketing & PR. Als Kulturschaffende bringt sie dabei auch ihr berufliches Wissen kreativ in den Verein mit ein. „Ich freue mich, unseren Besuchern auch 2020 viele Überraschungen präsentieren zu können, an denen der Verein bereits seit vielen Monaten intensiv arbeitet“, so Wanninger. Ihr zu Seite steht der neu in den Vorstand gewählte Stellvertreter Patrick Haas. Er ist seit 2019 verantwortlich für die Betreuung der Gastronomen und Vereine auf dem Gelände. „Ich freue mich sehr, mit dem gesamten Team ins Jubiläumsjahr zu starten. Das Engagement aller Beteiligten hat mich so begeistert, dass es einfach war, mich für diesen Posten zur Verfügung zu stellen“, so Haas.

Max Poppe zeigte sich als Gründer und bis heute verantwortlicher Produktionsleiter von der neuen Führungsspitze sehr angetan. „Veronika und ihr Team werden die wunderbare Entwicklung unseres Stadtfestivals fortschreiben. Alle Akteure bleiben an Bord, das unterstreicht erneut unseren Teamgeist und sichert uns wichtiges Event-Know-how.“ Das Vorstandsteam wird durch die Beisitzer Wolfgang Hadwiger und Max Poppe, Marion Götz als Schatzmeisterin sowie die Schriftführerinnen Kathrin Weiß und Melanie Wieland komplettiert. (AL)

