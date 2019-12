vor 35 Min.

Die Geschenke liefert das Feuerwehrauto aus Gersthofen

Der Verein Kinderweihnachtswunsch bereitet Kindern in sozialen Einrichtungen eine kleine Freude. Es werden nur persönlich bekannte Einrichtungen beschenkt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Tanja Schnepp überlegt nicht lange: „Es gibt nichts Schöneres als leuchtende Kinderaugen.“ Sie weiß es. Die 47-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte ist Vorsitzende des Gersthofer Vereins Kinderweihnachtswunsch. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt mit mehr Kinderlachen zu erfüllen“, berichtet sie.

Der Grundgedanke ist einfach. Die Vereinsmitglieder beschenken Kinder, die in sozialen Einrichtungen leben, mit kleinen Präsent. „Die jungen Leute sollen so erfahren, dass auch sie wichtig sind und jemand an sie denkt“, so Schnepp.

Der Wunsch Kindern und Jugendlichen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, war bei Tanja Schnepp schon immer ausgeprägt. Das Schicksal dieser jungen Menschen habe sie stets berührt, erzählt die Mutter von zwei Töchtern.Sie stellte Recherchen an, entdeckte, dass es in München einen Verein für Kinderweihnachtswunsch-Aktionen gab. Doch eine Kooperation zerschlug sich. So war sie 2010 Mitinitiatorin des Gersthofer Vereins. Von Anfang an leitete Schnepp die Geschicke dieser Kinderunterstützungen. Los ging es mit fünf Mitgliedern. Heute sind es fünfmal so viel. 2018 erfüllten die Helfer 280 Kinderwünsche. In diesem Jahr sind es allein für Einzelkinder knapp über 300 Geschenke. Hinzu kommen aus Heimen und Einrichtungen noch zahlreiche Gruppenwünsche.

Dabei ist der Verein auf Hilfe angewiesen. „Wir koordinieren, organisieren und liefern die Geschenke aus“, so Schnepp. Die Kosten der Gaben übernehmen Paten und Sponsoren. Dabei haben die Spender zwei Möglichkeiten. „Sie suchen sich aus der Liste auf unserer Homepage einen Wunsch aus, kaufen das Geschenk, verpacken es und geben es ab“, erläutert die Vorsitzende. Oder die Interessenten überweisen 30 Euro pro Wunsch. Alles andere wird vom Verein organisiert.

Los geht es jährlich bereits im Oktober. Nach und nach treffen die Wünsche der Kinder ein und das Team von Tanja Schnepp beginnt mit den Vorbereitungen. Immer ab 1. November stehen die Wünsche online. Heuer werden Kinder und Jugendliche zwischen sechs Monaten und 21 Jahren beispielsweise aus dem Josefsheim in Reitenbuch, dem Marienheim Baschenegg, der Kinder- und Jugendhilfe Hochzoll, der St. Gregor Jugendhilfe in Augsburg sowie der Familienstation Gersthofen beschenkt. Dabei beschränkt sich der Verein auf regionale Einrichtungen, die er persönlich kennt und zu denen er regelmäßig Kontakt pflegt. „Die Geschenke überbringen wir mit einem Feuerwehrauto des Industrieparks Gersthofen“, so Tanja Schnepp. Das rufe immer große Begeisterung hervor.

Aber auch die nicht wunschbezogenen Spenden, die unter dem Jahr eintreffen, kommen zu 100 Prozent den Kindern zugute. „Dann unterstützen wir unter anderem Schwimmkurse, Reittherapien, Aufenthalte in Schullandheimen, schnüren Wohlfühlpakete oder spendieren Bücher und Hörbücher, damit die Kinder abends besser einschlafen können.“

Bei ihren Übergabeaktionen halten sich die Vereinsmitglieder bewusst im Hintergrund. „Uns liegt es fern, die Kinder und Jugendlichen irgendwie zu instrumentalisieren“, verdeutlicht Schnepp.

