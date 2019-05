00:34 Uhr

Die Geschichte der Schäffler wird lebendig

Mit ihrem Roman „Der Tanz der Schäfflerin“ ist die Autorin Yngra Wieland zu Gast in Dinkelscherben

Yngra Wieland mag starke Frauen. In ihrem Roman „Der Tanz der Schäfflerin“ schickt sie ihre Heldin Jakoba durch das München des Jahres 1634, der Zeit der Pest und des 30-jährigen Krieges. Nun war sie mit ihrem Buch zu Gast in Dinkelscherben.

Am Anfang steht immer eine Szene aus dem realen Leben. Bei Yngra Wielands Idee zu ihrem ersten Roman war es ein Schäfflertanz, der 2012 in München stattfand. Wieland sah ein kleines Mädchen, das einen Jungen im Schäfflerkostüm beobachtete. Begeistert rief das Mädchen: „Ich will auch Schäffler werden!“ In diesem Moment kam Wieland die zündende Idee für den historischen Roman, denn nach der Tradition dürfen Frauen bis heute nicht bei den Schäfflern mittanzen.

Mit diesem Gedanken schickt Wieland ihre Protagonistin Jakoba auf eine Reise durch München im Jahr 1634 – eine Zeit der großen Pestwelle und des 30-jährigen Krieges. Zwei Drittel der Münchner Bevölkerung kamen damals ums Leben. Jakoba ist die Tochter eines Schäfflermeisters. Als kleines Mädchen erlebt sie den Schäfflertanz nach einer Bedrohung durch die Pest. Seitdem wünscht sie sich, den Tanz der Fassmacher mitzutanzen. Doch dies ist ausschließlich den Gesellen der Zunft erlaubt. Als in München erneut die Pest ausbricht, überredet Jakoba ihren Vater dazu, den Schäfflertanz wieder aufleben zu lassen, um den Menschen Mut zu machen. Unerlaubt beobachtet sie, wie die Gesellen proben, übt im Geheimen die Schritte. Doch sie wird verraten und für ihr lästerliches Verhalten der Hexerei bezichtigt. Jakoba muss fliehen.

Geschickt verquickt Wieland in ihrem Roman historische Ereignisse und Orte in München mit den persönlichen Schicksalen ihrer Figuren. Statt ihre Leser mit Zahlen und Daten zu überfrachten, nimmt sie sie mit auf eine Zeitreise.

Die Zeitreise in der Gemeindebücherei Dinkelscherben gestaltete Yngra Wieland sehr kurzweilig. Gelesene Passagen wechselten sich ab mit erzählten und Bilder aus dem geschichtlichen München versetzten die Zuhörer direkt zurück in die Geschichte. Viel Interessantes wusste Yngra Wieland zu berichten aus der Geschichte Münchens und der Tradition der Schäffler.

So fühlten sich die Besucher an diesem Abend in der Gemeindebücherei Dinkelscherben unterhalten und informiert gleichermaßen. Viele Fragen hatten sie zum Abschluss, die Yngra Wieland beantwortete. Büchereileiterin Gabi Kuen bedankte sich bei der Autorin für den gelungenen Abend und Yngra Wieland revanchierte sich für die Einladung in die Bücherei mit dem Fortsetzungsband „Das Schicksal der Schäfflerin“. (AL)

