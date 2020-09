11:23 Uhr

Die Grünen in Neusäß haben einen neuen Vorstand

Alexander Ilg löst Beatrice Faßnacht auf der Sprecher-Position der Partei in Neusäß ab.

Führungswechsel bei den Grünen in Neusäß: Beatrice Faßnacht, die acht Jahre lang erste Sprecherin der Partei in Neusäß war, hat das Amt der zweiten Sprecherin übernommen. Alexander Ilg, Unternehmer im IT-Bereich, ist jetzt erster Sprecher. Er sagt: „Ökonomie, Ökologie und soziales Handeln müssen Hand in Hand gehen, um zukunftsfähig zu bleiben. Das gilt sowohl auf kommunaler als auch auf allen anderen Ebenen“.

Neben Alexander Ilg ist auch Anita Geiger neu im Vorstand der Grünen Neusäß

Neben Alexander Ilg ist auch Anita Geiger neu im Vorstand. Sie übernimmt das Amt der Kassenwartin von Hannes Grönninger, der die Kasse 17 Jahre verwaltet hatte. Ulla Schwinge-Haines stellte sich nicht mehr zur Wahl. Robert Neuhauser wurde als Schriftführer wiedergewählt. Nach der Wahl diskutierte der Ortsverband über die derzeitige Situation und wie Politik in CoronaZeiten funktionieren kann.

Beatrice Faßnacht, Stadträtin, warb dabei für Transparenz: „Entscheidungen müssen unter Beteiligung aller zuständigen Gremien getroffen werden. Wir brauchen eine breite Akzeptanz, sonst verlieren die Menschen das Zutrauen in die Politik. Sei dies nun die Frage, wie ein Weinfest durchgeführt werden kann, ob dieses Jahr ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Wir wollen, dass darüber in den zuständigen Ausschüssen diskutiert wird, deshalb haben wir entsprechende Anträge eingereicht.“ (AZ)

