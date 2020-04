Die Grünen wollen in Neusäß einen Vizebürgermeister stellen

Plus Die Grünen wollen als zweitstärkste Fraktion im Neusässer Stadtrat einen Vizebürgermeister stellen. Was sagt die CSU dazu?

In Augsburg regiert künftig Schwarz-Grün. Wird es dieses Bündnis auch im Neusässer Stadtrat geben? Diese Frage ist noch offen. Die Grünen, die bei der Kommunalwahl in Neusäß das zweitstärkste Ergebnis holten, geben sich selbstbewusst: Sie fordern aufgrund ihrer hohen Stimmenzahl einen Stellvertreter-Posten für den Bürgermeister.

So sieht die Situation nach der Kommunalwahl in Neusäß aus: Die CSU hat ihre Mehrheit im Neusässer Stadtrat knapp verloren. Sie hat einen Sitz weniger im Gremium als vorher. Das Neue ist: Die CSU hat zwar alleine keine Mehrheit mehr, die Grünen, SPD und Freien Wähler zusammen aber auch nicht. Die CSU hat 14 Sitze in dem 30-köpfigen Gremium, genauso wie die Grünen (7 Sitze), die SPD (3 Sitze) und die Freien Wähler (4 Sitze) zusammen. Dazu kommen künftig zwei Stadträte der AfD in Neusäß. Mit der Stimme von CSU-Bürgermeister Richard Greiner kommt die CSU auf 15 Stimmen.

Neusäß: Grüne wollen einen Bürgermeisterposten

Die Ausgangslage ist für die CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann daher klar: „Wir sind auf der Suche nach einem Partner für die Zusammenarbeit.“ Die Gespräche mit den Vertretern der Parteien seien noch am Laufen. Wegen der Corona-Kontaktsperre hätten sich die Absprachen verzögert, sagt Zimmermann. Sie kündigt für nächste Woche ein Ergebnis der Verhandlungen an. Der weitere Zeitplan ist vorgegeben: Der Stadtrat trifft sich am 7. Mai zur konstituierenden Sitzung, bis dahin soll alles geklärt sein. Hier wird es auch um die Verteilung von Posten gehen. Bisher und in den Jahren zuvor hatte die CSU alle Bürgermeister-Posten inne. Dies sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Verärgerung bei den anderen Parteien. In der vergangenen Wahlperiode waren Wilhelm Kugelmann und Monika Uhl (beide CSU) die Stellvertreter von Bürgermeister Greiner.

Die Grünen melden jedoch bei dieser Personalie aufgrund ihres Ergebnisses einen Anspruch an: „Die Grünen streben einen der Posten für die Stellvertretung des Bürgermeisters an“, sagt Michael Frey, der Bürgermeisterkandidat der Partei war und als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt wurde. „Es entspräche dem Wählerwillen, wenn wir als die bei Weitem zweitstärkste Stadtratsfraktion in dieser Funktion vertreten sind“, so Frey. Zu seinen gleichberechtigten Vertreterinnen sind Ulla Schwinge-Haines und Beatrice Faßnacht gewählt.

Nach dem Zugewinn von zwei Sitzen bei der Kommunalwahl werden vier Frauen und drei Männer die Fraktion der Grünen im Neusässer Stadtrat bilden. Neu im Team sind Karin Fluhr und Hannes Grönninger sowie Beatrice Faßnacht.

In Gersthofen arbeiten die Grünen mit der SPD zusammen

In Gersthofen haben sich die Grünen bereits einen festen Partner für die Zusammenarbeit im neuen Stadtrat gesucht: SPD und Bündnis 90/Die Grünen bilden eine gemeinsame Fraktion. Die Teilnehmer eines Treffens waren sich einig, dass die seit 2014 andauernde Zusammenarbeit zwischen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine solide Grundlage gebildet habe. Die Grünen haben bei der Kommunalwahl im März einen Platz hinzugewonnen und stellen ab Mai drei Stadträte. Damit hätten sie auch die erforderliche Stärke gehabt, eine eigene Fraktion zu bilden. Die SPD konnte die Zahl von vier Stadträten halten. Die Stadtratsfraktion wird die Bezeichnung „SPD/Die Grünen – Stadtratsfraktion Gersthofen“ tragen. Mit sieben Mitgliedern ist dieser Zusammenschluss die zweitgrößte Fraktion im zukünftigen Stadtrat. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Peter Schönfelder (SPD) und zu dessen Stellvertreter Günter Eikelmann (Bündnis 90/Die Grünen) gewählt. (mit lig)

