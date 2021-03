13:00 Uhr

Die Grundschule Westheim soll bald neu gebaut werden

Plus Die staatliche Förderung für den Neubau der Schule im Neusässer Stadtteil Westheim kommt erst später. Dennoch will Neusäß im Sommer den Interimsbau aufstellen.

Von Jana Tallevi

In wenigen Monaten sollen die Vorarbeiten für den Neubau der Grundschule in Westheim sowie das Feuerwehrhaus und die Sporthalle beginnen. Dann soll zunächst der Interimsbau, in den die Schulklassen während der Bauphase umziehen können, auf der nahe gelegenen Seitz-Wiese aufgestellt werden. Nachfolgend soll die alte Schule ab dem Beginn des nächsten Schuljahrs abgerissen werden. Doch nun hatte Bürgermeister Richard Greiner für den Stadtrat eine Nachricht, die den Zeitplan hätte nach hinten schieben könnte.

Es ging um die Mitteilung der Regierung von Schwaben, dass die staatliche Förderung frühestens ab dem Sommer 2022 zugesagt werden könnte. Üblicherweise darf ein Bauvorhaben, für das eine öffentliche Förderung beantragt ist, erst dann begonnen werden, wenn der Zuschuss zugesagt ist. Sonst verfällt der Anspruch auf Förderung.

Die Stadt Neusäß könnte die neue Grundschule Westheim auch selbst bezahlen

Doch die Stadt Neusäß will im Zeitplan bleiben. Deshalb hat der Stadtrat einstimmig dafür gestimmt, einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn bei der Regierung von Schwaben zu stellen. Damit zeigt der Stadtrat seine Bereitschaft, das Projekt auch in jenem Fall umsetzen zu wollen, falls es keine Förderung durch den Freistaat geben könnte.

Wie mehrmals berichtet, hat die Stadt Neusäß in den vergangenen Jahren alle ihre Schulen saniert. Im Fall von Westheim hat sich jedoch der Abriss und Neubau an gleicher Stelle als günstigere Variante erwiesen. Der Bau soll um die 20 Millionen Euro kosten, hinzu kommen bis zu 2,5 Millionen Euro für die Zwischenlösung für die Schule. "Wir wären auch in der Lage, das selbst zu stemmen", so Bürgermeister Richard Greiner.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen