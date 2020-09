12:30 Uhr

Die Grundschule in Meitingen muss größer werden

Die Grundschule in Meitingen muss den Prognosen zufolge in wenigen Jahren erweitert werden.

Plus Die Verwaltung der Gemeinde Meitingen hat mit Planungen für die Betreuung von Kindern viel zu tun. Aber nicht nur damit.

Einen Überblick über die aktuellen Aufgaben der Verwaltung des Marktes Meitingen hat Bürgermeister Michael Higl in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegeben. Oft geht es dabei um Kindergärten und Schule.

Immer mehr Kinder gehen in Meitingen in die Krippe oder den Kindergarten, und in absehbarer Zeit steigt damit natürlich auch die Zahl der Kinder, die in der Marktgemeinde die Schule besuchen.

Kindergarten: Neubau neben dem Meitinger Freibad

Für den Neubau des Kindergartens neben dem Freibad, in dem ab Herbst 2022 sechs Gruppen untergebracht werden sollen, werden derzeit die Ausschreibungen für den ersten Teil der Bauarbeiten vorbereitet. Bevor diese beginnen, soll auch noch eine letzte Lücke in der Lärmschutzwand an der Bahnstrecke geschlossen werden. Außerdem steht eine Erweiterung am Haus für Kinder in Erlingen auf der Arbeitsliste, dort soll Platz für zwei zusätzliche Kindergartengruppen entstehen. In Vorbereitung ist eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau der Grundschule. Dort werden nach den heutigen Prognosen in wenigen Jahren drei Klassen pro Jahrgang nicht mehr ausreichen, weshalb eine Erweiterung auf einen vierzügigen Betrieb vorbereitet werden soll.

Meitinger Gemeinderat: Ein Vereinsstadel für Erlingen

In Erlingen soll die Ortsmitte mit der Einrichtung eines Vereinsstadels belebt werden. Doch nun steht die Gemeinde vor einem Problem – der Immissionsschutz muss beachtet werden, insbesondere sind Lärmgrenzen einzuhalten. Deshalb soll mit den Vereinen, für die der Stadel eine Heimstatt werden soll, ein Nutzungskonzept entwickelt werden.

Für das Haus der Musik ist die Planung weit fortgeschritten, das Ziel ist ein Baubeginn bis Ende des Jahres. Bis im Umfeld des Bahnhofs die Bagger anrollen, dauert es dagegen noch etwas. Hier hat der Gemeinderat einen Gestaltungswettbewerb beschlossen, der bis Dezember läuft, die Unterlagen dafür sind abgeschickt. In Abstimmung mit der Archäologie sollen im künftigen Baugebiet „Östlich der Donauwörther Straße“ voraussichtlich Anfang Oktober die Bauarbeiten für den Straßenausbau beginnen. (gol)

