Die Grundstückspreise im Augsburger Land sind alarmierend

Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, wer hat so viel Pinke, Pinke ...?“ Diese Zeilen aus einem alten Schlager drängen sich beim Blick auf den Immobilienmarkt im Augsburger Land auf. Man kann es kaum glauben, aber die Kaufpreise steigen weiter. Sie sind für Normal- und auch Gutverdiener unerschwinglich. Ohne eine Erbschaft geht nichts, das raten auch die Experten. Wer sich nicht bis über beide Ohren verschulden möchte, sollte die Füße still halten und lieber in Miete wohnen.

Bleibt hier natürlich die Unsicherheit, wie die steigenden Mieten später im Alter gestemmt werden können. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit auf allen Seiten. Ein wenig Hoffnung macht die Nachricht, dass die Preise selbst Kapitalanlegern zu hoch geworden sind. Die Nachfrage ist etwas geringer geworden.

Von einer spürbaren Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann aber längst nicht die Rede sein. Besonders hart treffen die hohen Preise Berufsanfänger. Selbst das Gehalt eines Akademikers oder gut verdienenden Handwerkers reicht nicht für den Kauf einer Immobilie aus. Das ist alarmierend. Denn es wäre ein Verlust für die Region, wenn immer mehr junge Menschen im Raum Augsburg für sich keine langfristige Perspektive mehr sehen.

