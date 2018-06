vor 33 Min.

Die Hochspannungsleitung in Heretsried wird erneuert

Der Netzbetreiber informiert jetzt die Bürger bei einer Sprechstunde in Heretsried.

Heretsried Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, erneuert die 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Auerbach und Erlingen. Dazu gibt es am Dienstag, 5. Juni, eine Bürgersprechstunde in Heretsried.

Der Leitungsabschnitt ist Teil der wichtigen Nord-Süd-Verbindung zwischen Memmingen und Meitingen, die vor über 70 Jahren errichtet wurde und am Ende ihrer technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer angelangt ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Lechwerke. Seit 2010 wird die Leitung abschnittsweise erneuert, um auch in Zukunft eine sichere Stromversorgung in der Region zu gewährleisten. Für die 19 Kilometer lange Teilstrecke zwischen Auerbach und Erlingen läuft das Planfeststellungsverfahren. Der Baubeginn ist für September 2021 geplant.

Noch vor Beginn des behördlichen Beteiligungsverfahrens informiert LVN Bürger zum aktuellen Planungsstand, will Hinweise und Vorschläge aufnehmen und Fragen im persönlichen Gespräch beantworten. Dazu gibt es am Dienstag, 5. Juni, eine Bürgersprechstunde im Rathaus Heretsried. Sie findet von 16 bis 20 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AL)

