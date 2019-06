vor 49 Min.

Die Internationale Schule darf in Bahnhofsnähe bauen

Nach über einem Jahr Verzögerung stimmt der Stadtrat dem 30-Millionen-Euro-Vorhaben zu

Von Christoph Frey

Mit 21:5 Stimmen hat Gersthofens Stadtrat seinen Segen für einen Neubau der Internationalen Schule Augsburg (ISA) in der Nähe des Bahnhofes gegeben. Das Vorhaben wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Wunschvorstellung der ISA-Leitung ist, bereits im September 2023 einzuziehen. Ob das klappt, ist allerdings offen.

Denn schon die Suche nach einem neuen Standort war schwierig. Die ISA, die 2005 im ehemaligen Infomatec-Gebäude in der Ziegeleistraße angefangen hatte, hat dort längst anbauen müssen. Inzwischen hat sie rund 350 Schüler aus 38 Nationen und 90 Mitarbeiter. Prognosen zufolge könnte die englischsprachige Privatschule, die für internationale Firmen als Standortfaktor gilt, in den nächsten Jahren auf bis zu 600 Schüler wachsen. Doch dafür braucht sie Platz.

Als Standort für ihren neuen Campus hat die Schule ein rund 35000 Quadratmeter großes Areal nördlich des Park-and-ride-Platzes am Bahnhof im Auge. Teile der Fläche gehören bereits der Stadt Gersthofen, andere müssten noch einem Landwirt abgekauft werden. Nach den Vorstellungen der ISA soll ihr die Stadt die nötigen Grundstücke in einer langfristigen Erbpacht überlassen. Der Schulstandort in Gersthofen wäre somit auf Jahrzehnte gesichert.

Ursprünglich wollte die Stadt die Internationale Schule im Paul-Klee-Gymnasium unterbringen, sobald dessen Neubau auf dem Festplatz bezogen ist. Doch das wäre erst Mitte des kommenden Jahrzehnts so weit.

Zudem liege das Gymnasium zu weit vom Bahnhof entfernt und verlängere so die Fahrtzeit für die Schüler, von denen manche ohnehin schon einen langen Weg hätten, argumentierte Marcus Wagner. Der Schulgeschäftsführer war zusammen mit Vorstandsmitglied Ramona Meinzer am Mittwochabend in den Stadtrat gekommen, um für das Projekt zu werben. Von 350 Schülern kommen rund 170 aus dem Landkreis Augsburg, knapp 100 aus Augsburg und fast 60 aus Aichach-Friedberg. Der Rest reist aus weiter entfernten schwäbischen Regionen an. Schon im Frühjahr 2018 hatten Wagner und Schulleiterin Cathie Mullen in einem Brief ihre Vorbehalte gegen das Gymnasium als neuen Standort geschildert und zur Eile gedrängt. Doch im zuständigen Ausschuss setzte die Mehrheit von WIR und CSU die Suche nach weiteren Standorten durch, und das Vorhaben geriet ins Stocken.

Mehr als ein Jahr später gebe es nun die Erkenntnis: „Wir haben keinen besseren Standort“, so Frank Arloth (CSU). Deswegen stimmten er und weitere Stadträte von CSU und WIR dem Vorhaben nun zu. Bei ihrem ursprünglichen Nein blieben dagegen die beiden Fraktionschefs Georg Brem und Max Poppe (CSU). Sie halten die Lage im Westen der Stadt aus städtebaulichen Gründen für falsch.

Poppe attackierte in seiner Wortmeldung Bürgermeister Michael Wörle und die Verwaltung scharf. Diese hätten die Dinge zu sehr schleifen lassen. „Fast 14 Monate ist nichts passiert. Das ist peinlich.“ In diesem „lahmen Tempo“ dürfe es nicht weitergehen.

Wörle wies das zurück. Poppe treffe Aussagen „wider besseres Wissen“. Die Verwaltung habe gewisse Entwicklungen abwarten müssen und sei im Hintergrund sehr wohl tätig gewesen. „Peinlich“ sei hier nur Poppes Kritik.

Einmütig begrüßt wurde das Bauvorhaben von den Vertretern von Freien Wählern, SPD/Grünen und Pro Gersthofen. Man stehe ohne Wenn und Aber hinter dem Großprojekt. Um dieses zu finanzieren, muss die Privatschule nach Einschätzung ihres Geschäftsführers Marcus Wagner sechs Millionen Euro an Eigenkapital zusammenbekommen. Der Rest soll über Kredite und vor allem Zuschüsse eingespielt werden. Wagner: „Wir müssen uns nach der Decke strecken.“

