19.02.2020

Die Jugend hat große Pläne für Altenmünster

In Altenmünster soll es bald einen Jugendbeirat geben. Freiluftkino, Skating, Eislaufen – an Ideen mangelt es den jungen Leuten in der Gemeinde nicht.

Von Josef Thiergärtner und Philipp Kinne

Die Stimmen der Jugend sollen in Altenmünster größeres Gewicht bekommen. Wenn es nach dem Wunsch der Jugendlichen geht, dann werden sie schon bald durch einen Jugendrat vertreten sein und mit ihren gewählten Vertretern in der Gemeinde mehr Gehör für ihre Anliegen finden. Schon jetzt gibt es viele Ideen für die Gemeinde.

In einer Informationsveranstaltung erläuterte Martina Egger, Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Augsburg, welche Schritte bis dahin noch erforderlich sind. Positiv sieht sie die Situation in der Gemeinde Altenmünster, dass mit Markus Mayer, der die Veranstaltung organisierte, bereits ein Jugendbeauftragter im Gemeinderat vertreten ist. Anhand von Beispielen zeigte die Pädagogin auf, welche Formate der Jugendbeteiligung möglich sind und wie diese in anderen Landkreisgemeinden, zum Beispiel in Langweid oder Stadtbergen schon praktiziert wird.

Altenmünster Jugend hat viele Ideen für den Ort

Ideen, die die künftigen „Nachwuchspolitiker“ vorbringen wollen, haben sie bereits in petto. So schwebt ihnen ein Platz für Jung und Alt mit Pavillon und ganzjähriger Nutzungsmöglichkeit vor. Freiluftkino, Skating, Eislauffläche, Stockschießen für Erwachsene, all dies könnten sie sich in diesem Rahmen vorstellen.

Damit der von dem Altenmünsterer Nachwuchs favorisierte Jugendrat aktiv werden kann, müssen noch einige Grundlagen geschaffen und Fragen geklärt werden. Wie groß soll das Gremium werden, wie und wie oft finden Wahlen statt? Wer vertritt den Jugendrat nach außen? Dies alles soll nun in weiteren Arbeitstreffen strukturell erarbeitet und in einer Satzung verankert werden, damit die Jugendarbeit auch rechtlich auf sicheren Beinen steht.

Wenn der Gemeinderat anschließend diese Satzungsordnung geprüft hat und positiv für einen Jugendrat stimmt, kann die Gründungsversammlung mit Wahlen für dieses zukunftsweisende Projekt stattfinden.

Jugendarbeit ist wichtig für Kommunalpolitik

Bürgermeister Bernhard Walter betonte bei der Veranstaltung, wie wichtig Jugendarbeit in der Kommunalpolitik ist. Er sehe mit dieser neuen Institution spannende und interessante Aufgaben für die Zukunft. „Die Jugend muss als Teil des Ganzen gesehen werden, nur wenn sie sich in dieser Phase wohl und verstanden fühlen, werden sie ihren Lebensmittelpunkt in ihrem Heimatort finden“, sagte der Bürgermeister.

Wie der Jugendbeirat künftig funktionieren könnte, zeigt ein Blick nach Stadtbergen. Dort wird der Jugendrat alle zwei Jahre gewählt – jeweils zwei Räte repräsentieren die vier Stadtteile. Der Rat hat Vorspracherecht bei den Bürgermeistern sowie beim Stadtrat und dessen Ausschüssen. Umgekehrt nehmen Bürgermeister auch vereinzelt an Sitzungen des Jugendparlaments teil. Auch in Welden gibt es bereits einen Jugendbeirat. Dort setzen sich die Jugendlichen derzeit für eine neue Mountainbikestrecke ein.

Themen folgen