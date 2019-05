vor 37 Min.

„Die Kirche und das Kreuz mit der Politik“

Predigtreihe in der Friedenskirche Stadtbergen beginnt am kommenden Sonntag mit Pfarrer Adam Weiner

Seit 2013 gibt es an der evangelischen Friedenskirche in Stadtbergen eine Predigtreihe. In diesem Jahr geht es unter dem Titel „Die Kirche und das Kreuz mit der Politik“ um eine Verhältnisbestimmung beider Bereiche: den der Kirche und den der Politik.

Einerseits will man den politischen und ethischen Verpflichtungen nachspüren, die sich aus dem Evangelium ergeben, andererseits soll eine Moralisierung und Politisierung der kirchlichen Verkündigung kritisch betrachtet werden. Dies berührt sowohl das Selbstverständnis der Kirche als auch konkrete Beispiele der gegenwärtigen politischen Praxis.

Hier kann an die Debatte um das Kirchenasyl oder an den sogenannten „Kreuzerlass“ der bayerischen Staatsregierung gedacht werden. Da ergibt es natürlich Sinn, Gastprediger aus den Bereichen Theologie und Politik einzuladen.

So werden neben den Predigern aus der Stadtberger Friedenskirchengemeinde, den beiden Pfarrern Adam Weiner und Horst Schäfer, sowie Thomas Oehl, Peter Schütz von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Staatssekretärin im Bayerischen Sozialministerium Carolina Trautner (CSU) beteiligt sein. In Predigtnachgesprächen wird im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst Gelegenheit sein, mit den Predigern, bzw. der Predigerin ins Gespräch zu kommen.

Die Reihe beginnt am Sonntag, 12. Mai (Eröffnung durch Pfarrer Adam Weiner). Fortgesetzt wird die Predigtreihe dann am 16. Juni (Peter Schüz), 7. Juli (Thomas Oehl), 13. Oktober (Pfarrer Horst Schäfer) und findet ihren Abschluss am 3. November mit dem Predigtbeitrag von Staatssekretärin Carolina Trautner. (AL)

