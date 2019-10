vor 21 Min.

Die Kirche verändert sich. Zum Glück

Die Gläubigen werden immer weniger, die Pfarrer auch.

Von Angela David

Wer ein Päckchen aufgeben will, muss in die Poststelle im nächsten Supermarkt, wer zum Facharzt muss, muss wochenlang warten und wer seinen Pfarrer zeitnah persönlich sprechen will, muss einen Termin vereinbaren und in die Nachbargemeinde fahren. Das klingt vielleicht etwas herzlos. Aber die Gläubigen werden immer weniger, die Pfarrer auch. Eine Folge davon sind immer größere Pfarreiengemeinschaften, wie sie seit Beginn der „Pastoralen Raumplanung“ 2013 vom Bistum angekündigt waren.

Doch ist das wirklich so schlimm? Ist das christliche Leben in den Gemeinden so stark von der Anwesenheit eines Pfarrers und den Sakramenten abhängig?

Der Ruf nach Reformen wird immer lauter

Der Ruf nach grundlegenden Reformen in der katholischen Kirche wird zu recht immer lauter. Dabei geht es vor allem um die Ehelosigkeit von Priestern, den Umgang mit den Missbrauchsfällen sowie die Position von Frauen und Laien in der Kirche – Stichwort Protestbewegung Maria 2.0.

Denn es sind ja die engagierten Laien, die quasi den „Laden“ vor Ort am Laufen halten. Ihnen sollte man mehr Anerkennung zollen und das geht nur durch Reformen, für mehr Offenheit und mehr Gleichberechtigung.

