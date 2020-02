vor 25 Min.

Die Kol-La-Narren in Gersthofen hauen wieder voll drauf

Plus Die 50. Gersthofer Kol-La liefert Erklärungen für Manches, was die Bewohner der Stadt bewegt. Die Lokalpolitiker kriegen ihr Fett weg. Am mitreißendsten sind die Musiknummern.

Von Gerald Lindner (Text) und Marcus Merk (Bilder)

50 Jahre und kein bisschen leise: Dieses Prädikat können die zahlreichen Akteure der erneut seit Langem ausverkauften Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen wieder für sich reklamieren. Fünf stunden lang boten sie den begeisterten Zuhörern bei der Premiere des Jubiläumsprogramms eine abwechslungsreiche Show, die sich zum Ende hin weiter steigerte.

Erstmals ließen sie in einem Video zahlreiche langjährige Aktive sehr emotional zu Worte kommen, welche deutlich machten, was die Kol-La für sie, aber auch für das Zusammenleben in Gersthofen bedeutet. Zum Jubiläum schickten die Akteure der Kinder-Kol-La zudem einen Gruß zum 50. Geburtstag. Selbstverständlich waren die Gersthofer Kapellen mit dabei: Der TSV Spielmannszug eröffnete den Abend offiziell als Matrosen. In die Zeit der „Flower Power“ entführten mit grellbunten Hippie-Klamotten die Blasharmoniker und brachten die Zuhörer mit einer ersten Schunkelrunde auf Feiertemperatur. Nicht aufgeregt ob des Jubiläums zeigte sich Kol-La-Männchen und Maskottchen der Narren Daniel Döll: „Ich bin nicht nervös – dem Vorstand schlottert doch die Hos.“ Frech begrüßte er nicht die Prominenz im Publikum, sondern „das gesamte Publikum, das uns die Treue hält und die Karten schon Ostern bestellt“. Einen Einblick in das neue Showprogramm „Musicals reloaded“ gab die Tanzgarde der Lechana, angeführt von Prinzessin Vanessa I. und Raffael I. mit exotischer Choreografie. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gersthofer Politiker unter der Lupe des Pressesprechers Pressesprecher Manfred Lamprecht nahm in gewohnter Manier die große und die kleine Politik aufs Korn und griff angesichts der weltweiten Bedrohungen dabei auch das Gersthofer Trinkwasser auf: „Die größte Gefahr, so kommt’s mir schon vor, sind im Gersthofer Wasser fünf Milligramm Chlor.“ Angesichts der SPD, die inzwischen ins Artenschutzprogramm aufgenommen worden sei, meinte er: „Ich hab nicht gedacht, dass ich mich mal nach der Frau Nahles sehne.“ Max Lenz mit seiner neuen #BewegungZukunft sei „die Greta Thunberg von Gersthofen – sowie CSU-Bürgermeisterkandidat Max Poppe der „Emmanuel Macron der Stadt“. It‘s Showtime, sagte das Kol-La-Ballett in einer schwungvollen Nummer. Bild: Foto: Marcus Merk Frauen in den besten Jahren erhofften sich bei Ina & Co beim skurrilen, mit live gesungenen Schlagern untermalten „Skikurs“ ein Rendezvous mit dem Skilehrer. Doch dessen Skihaserl erweist sich als eifersüchtiger Mann. Verführerischen Tanz, gepaart mit atemberaubender Akrobatik ließ durch die Damen und Herren der Gruppe Cristallica heiße „Arabische Nächte“ vor Augen treten. Nach einer Solophase von Gerfriedchen gab’s heuer wieder einen gemeinsamen Auftritt von Auguste (Petra Wölfling) und Gerfriedchen (Lisa Hallmen) – und zwar frecher denn je. So habe man Augsburg 2019 wegen seines Wassers geehrt. Dafür ist dank der Chlorung des Gersthofer Leitungswasser die Buntwäsche jetzt endlich strahlend weiß. Und in der Augsburger SPD ist dank des Bürgermeisterkandidaten nun sogar buchstäblich der Wurm drin. Bürgermeisterkandidaten boxen ums Gersthofer Rathaus Ein Garant für politische Anspielungen bei denen alle Gersthofer Gruppierungen ihr Fett abbekommen waren wieder die Stadtretter. Diesmal veranstalteten sie einen „Boxkampf der Giganten“ unter den Bürgermeisterkandidaten. W.I.R.-Bewerberin Sigrid Steiner ( Nadine Pfiffner) durfte dabei allerdings nur als Nummerngirl mitmachen und stolperte permanent über ihre Stilettos, weil sie als Alpenvereinsvorsitzende doch nur Bergschuhe gewohnt war. Michael Mike Tyson Wörle (Robert Strempfl) trat gegen Max Muhammed Poppe ( CSU, Sven Biesinger) an, der sich angesichts großer Fußstapfen der Vorgänger eigens die Schuhe weiten ließ. Letzterer erwies sich allerdings schon nach der Aufwärmphase als völlig erschöpft, während Wörle lieber ein Foto seines Mitbewerbers vor sechs Jahren, Jürgen Schantin „k.o.“ schlug. Wer letztendlich den Kampf gewann, ließen die Stadtretter allerdings offen und der Schiedsrichter (Wolfgang Brem) erklärte resignierend: „Dann mach ich’s halt.“ Die Gruppe Delicious ließ sängerisch und darstellerisch perfekt alte Kol-La-Recken wieder auftreten. Bild: Foto: Marcus Merk Als Straßenkehrer traten die Publikumslieblinge Engel (Reinhold Dempf) und Teufel (Oliver Reiser) auf. Die Bakterienkulturen im Gersthofer Wasser müssten von der Fachbehörde – dem Kultur-Amt – verursacht worden sein, vermuteten sie. Der Teufel hatte einen Laubbläser, Modell Reinhold Dempf, dabei: Der dritte Bürgermeister „produziert ständig heiße Luft, verlagert aber das Problem nur von einem Ort zum andern“. Den Höhepunkt der zahlreichen exzellenten Musikdarbietungen lieferte heuer die Gruppe „Delicious“. Saukomisch und musikalisch perfekt live dargeboten präsentierten sie die „Kol-La-Aktiven von 1971“ – der ersten Saison. Bildergalerie Jede Menge Fotos von der 50. Kol-La-Saison in Gersthofen finden sie hier: 74 Bilder Die Kol-La Faschingssitzung 2020 haut wieder mal voll rein Bild: Marcus Merk



