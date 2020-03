21:37 Uhr

Die Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 für Gablingen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Gablingen: Die Wahlergebnisse für Bürgermeister- und Gemeinderatswahl finden Sie ab dem 15. März in diesem Artikel.

Am Tag der Kommunalwahl 2020 in Gablingen bekommen Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel. Wie fallen die Ergebnisse bei Bürgermeister- und Gemeinderatswahl aus?

In Gablingen im Kreis Augsburg werden am 15. März der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt. Es ist der Tag der Kommunalwahl 2020 in Bayern. Die Ergebnisse sollen noch am Abend vorliegen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Gablingen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern beginnt die Auszählung um 18 Uhr - sobald die Wahllokale geschlossen haben. Die Wahlergebnisse werden dann im Laufe des Abends hier folgen:

Der amtierende Bürgermeister Karl Hörmann (Christlich Soziale Mitte) hatte sich nicht noch einmal aufstellen lassen. Stattdessen treten diese drei Kandidaten an:

Karina Ruf ( CSU )

( ) Günther Reichherzer ( FW )

) Jürgen Schantin (Parteilos, nominiert von der CSM)

Neben der Bürgermeister-Wahl geht es auch um einen neuen Gemeinderat. Es haben sich Kandidaten aufstellen lassen, um die 16 Sitze in dem Gremium zu besetzen.

Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Gablingen

2014 wurde Karl Hörmann als Bürgermeister wiedergewählt. Das waren damals die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

CSU : 5 Sitze

: 5 Sitze Christlich Soziale Mitte: 4 Sitze

SPD / Bürgerunion: 3 Sitze

/ Bürgerunion: 3 Sitze Lützelburger Liste: 2 Sitze

Junge Bürger Gablingen : 2 Sitze

