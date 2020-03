vor 1 Min.

Die Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Augsburg - mit Landrat und Kreistag

Hier finden Sie ab dem 15. März alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Augsburg: Es geht unter anderem um Landrat, Kreistag und Bürgermeister.

Von Sascha Geldermann

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Im Kreis Augsburg stehen am 15. März bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern viele Entscheidungen an: Für den Landkreis wählen die Menschen Landrat und Kreistag. In den einzelnen Kommunen geht es außerdem um den Bürgermeister und um den Gemeinderat oder Statdrat.

Aktuelle Ergebnisse: Kommunalwahl 2020 im Kreis Augsburg: Landrat und Kreistag

In diesem Artikel finden Sie ab dem 15. März alle Ergebnisse für den Kreis Augsburg. Die meisten Wahlergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Vor allem beim Kreistag könnte es aber auch noch bis zum nächsten Tag dauern, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Dieser Artikel wird regelmäßig mit den Zahlen aktualisiert.

Wenn bei der Landrat-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Kandidaten der Landratswahl im Kreis Augsburg

Die Parteien und Gruppierungen haben ihre Kandidaten für die 70 Sitze im Kreistag des Landkreises Augsburg aufgestellt. Der Blick wird sich ab dem 15. März außerdem auf die Ergebnisse der Landrat-Wahl richten. Diese Kandidaten gingen dafür ins Rennen:

Martin Sailer ( CSU ), Neusäß

( ), Silvia Daßler (Grüne), Neusäß

(Grüne), Melanie Schappin ( Freie Wähler ), Gersthofen

), Frank Skipiol ( AfD ), Königsbrunn

), Fabian Wamser ( SPD ), Schwabmünchen

( ), Maximilian Arnold ( Die Linke ), Königsbrunn

Bürgermeister, Gemeinderat oder Stadtrat: Alle Wahlergebnisse der Kommunen im Kreis Augsburg

In den meisten Kommunen stehen Bürgermeister-Wahlen an. In allen werden Gemeinderat oder Stadtrat gewählt. Auch dazu finden Sie bei uns alle Ergebnisse. Folgen Sie einfach hier den Links, um die Zahlen für die jeweilige Kommune zu bekommen.

(sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen