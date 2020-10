vor 32 Min.

Die Künstlerin Beatrice Schmucker stellt im Stadtberger Rathaus aus

Die Stadtberger Künstlerin Beatrice Schmucker stellt im Stadtberger Rathaus Malerei und Zeichnungen unter dem Titel "Innen - Außen" aus.

Beatrice Schmucker stellt im Stadtberger Rathaus Malerei und Zeichnungen unter dem Titel "Innen - Außen" aus. Die Vernissage findet am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 im Rathaus Stadtbergen statt.

In der Stadtberger Ausstellung ist das Hauptthema von Bea Schmucker die menschliche Figur. Dabei ist das "Innen“ als innere Haltung und Reflexion auf das Dasein zu betrachten – im Gegenzug dazu das "Außen“ als Erweiterung der eigenen Person und Bezugnahme mit der Umwelt. Diese Aufgespanntheit zwischen den beiden Polen erzeugt Spannung und die Grenzen zwischen den Gegensätzen scheinen oftmals fließend zu sein. Wo hört das Innen auf und wo beginnt das Außen?

Beatrice Schmucker bearbeitet Bilder mit selbst angerührten Pigmenten

Im Bild "Der Weg“ prägt die Einzelperson seine Umwelt und andersherum hat die Himmel-Land-Masse großen Einfluss auf den Menschen. Der Mensch in der Arbeit "Aufschwung“ fügt sich in eine Jungle-Welt ein – "Die Badenden“ scheinen die Materie des Wassers anzunehmen. In der Serie "ge-paart“ sind die Personen in Interaktion und gehen aus sich heraus – bei "Creepy Things“, ist das Außen mit insektenartigen Flugobjekten gespickt.

Der Einsatz von hell–dunkel Kontrasten unterstützt dabei diese beiden Themenwelten, die frei und abstrakt interpretiert werden. Mit wenigen Pinselstrichen entstehen Figuren und Naturstrukturen. Die Leinwand wird zur Projektionsfläche von allerlei "Ausbrüchen“ – bearbeitet mit selbst angerührten Pigmenten, Kohle und Kreide. Hinzugekommen ist der vermehrte Einsatz von Farbe, insbesondere eines vielfältigen Grüns – neonfarbene Reflexe blitzen auf.

Anmeldung für Vernissage der Stadtberger Künstlerin

Die Ausstellung ist von 9. Oktober bis 27. November im Stadtberger Rathaus zu sehen. Öffnungszeiten Rathaus Stadtbergen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8.30 bis 12 Uhr, Mittwoch: 7.30 bis 12, 14 bis 18 Uhr. Offene Sonntage: 18. Oktober und 15. November, jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen findet die Eröffnung im Sitzungssaal statt. Im Rathaus ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. Zudem ist nur eine bestimmte Personenanzahl im Sitzungssaal und im Foyer zugelassen. Es wird darum gebeten, sich für die Vernissage und für die offenen Sonntage bei der Stadt Stadtbergen anzumelden: Tel. 0821/2438-0 oder -137 bzw. per E-Mail an kultur@stadtbergen.de. (AZ)

