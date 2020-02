vor 49 Min.

Die Lachnacht geht in eine zweite Runde

Mix aus Comedy und Kabarett kommt in die Stadthalle Gersthofen

Nach der ersten Ausgabe im Januar 2018 gibt es nun eine zweite Gersthofer Lachnacht. Für den komischen, von Ole Lehmann moderierten Abend am 19. März ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Lehmann macht sich bei diesem bunten Mix aus Kabarett und Comedy auf die Suche nach fröhlichen Menschen und fragt sich: „Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren?“ Ausbilder Schmidt meint dazu zum Beispiel, dass weltweit ein Luschen-Virus zugeschlagen hat. HG Butzko wiederum präsentiert sich als der „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“, während Roger Stein mitreißendes Musik-Flegel-Entertainment aufbietet. Ingrid Wenzel hingegen, aufgewachsen neben Kornfeldern in Celle, beschloss, alle Kontinente zu bereisen. Was ihren Humor nachhaltig geprägt hat. Für die 2. Gersthofer Lachnacht am Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 17. März, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt uns, zum wievielten Mal die Gersthofer Lachnacht heuer stattfindet.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 23,50 Euro gibt es unter anderem an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

