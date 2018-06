07:18 Uhr

Die Langweider gehen vor der eigenen Haustür baden

Einige Dinge am neuen Badesee in Langweid müssen noch besser werden, so fehlen bislang noch Abfallbehälter.

Der neue Badesee in Langweid wird bestens angenommen. Das heiße Wetter bereitet allerdings auch Probleme.

Von Matthias Schalla

Darauf haben die Langweider lange warten müssen. Doch jetzt haben sie endlich die Möglichkeit, quasi vor der eigenen Haustür baden zu gehen. Und diese Chance nutzen sie ausgiebig. „Wir sind selbst von dem Ansturm ein wenig überrascht“, sagt Michael Veit, der das Projekt Badesee mit betreut hat. Auch die Resonanz unserer Berichterstattung in den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise auf Facebook, ist enorm. Allerdings mischt sich unter den Lobgesängen auch ein wenig Kritik.

„Ich war letzte Woche zweimal im Langweider Baggersee schwimmen und musste leider feststellen, dass der See inzwischen arg verschlammt ist“, schreibt eine Frau. Außerdem gebe es schon jetzt im Frühsommer, wohl auch aufgrund der tropischen Temperaturen, schon sehr viele Wasserpflanzen. Veit kann diese Kritik nachvollziehen. „Es handelt sich ja bei dem Badesee um ein stehendes Gewässer, das keinerlei Durchfluss hat“, erklärt er. Zudem hätte es Ende Mai, Anfang Juni, bereits Temperaturen erreicht, „von denen wir sonst nur im August träumen können“. Ein gewisses Wachstum der Pflanzen sei daher völlig normal. „Aber wir werden die Entwicklung natürlich ganz genau beobachten“, sagt Veit. Er sei regelmäßig vor Ort, um die Lage entsprechend einschätzen zu können.

Die Hälfte des Projekts ist geschafft

Vermisst wurden von einigen Lesern auch ausreichend sanitäre Anlagen. „Der größere Ansturm findet auf der östlichen Uferseite statt und dort konnte ich, bis auf eine Mobi-Toilette, noch keinerlei Einrichtungen entdecken“, heißt es. Vor allem würden noch die dringend notwendigen Abfallbehälter fehlen. Veit bittet die Badenden in diesem Fall noch um etwas Geduld. „Wir haben gerade erst die Hälfte des Projekts geschafft“, sagt er. So würden die Abfallbehälter im Laufe der nächsten Woche installiert werden. Und auch die Mobi-Toiletten werden schnellstmöglich durch feste Häuschen ersetzt. Langweid wird weitere 350000 Euro ausgeben, sodass sich die Gesamtkosten für den Badesee auf insgesamt 700000 Euro belaufen werden.

„Uns war es wichtig, den Bürgern bei diesen aktuellen Temperaturen so schnell wie möglich das Baden zu ermöglichen“, sagt Veit. Gewisse Dinge müssten sich noch einspielen und auch die Natur braucht ihre Zeit. So wurden zwar einige junge Bäume gepflanzt, der endgültige Bewuchs wird aber noch dauern. Wie berichtet, will die Gemeinde abwarten, was sich die Natur von allein zurückerobert. Dass dies durch den Samenflug funktioniert, beweisen bereits die Büsche und Gräser auf dem Hang neben der Treppe.

Veit ist jedenfalls erfreut, dass der Badesee so gut angenommen wird, obwohl erst die Grundversorgung steht. Aber auch die vielen positiven Reaktionen im Internet sind ein weiterer Ansporn. Und so wie es eine junge Frau auf Facebook ausgedrückt hat, denkt auch die große Mehrheit. Sie schrieb ihrer Freundin: „Hey, da lass uns doch mal hingehen.“ Zum Badesee, direkt vor der eigenen Haustür.

