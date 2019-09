24.09.2019

Die Linke tritt an

Die Partei schickt erstmals einen Landratsbewerber ins Rennen

Die Linke tritt bei den kommenden Kreistagswahlen im Augsburger Land an. Erstmals hat die Partei für den Wahlgang am 15. März 2020 auch einen Landratskandidaten nominiert. Der Königsbrunner Maximilian Arnold ist im Kreisvorstand der Partei seit einiger Zeit für die Organisation der Kommunalwahlen 2020 verantwortlich. Er habe gezeigt, dass er in der Lage ist, „auch auf dem Land Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu mobilisieren,“ so Bezirksrat Frederik Hintermayr in einer Pressemitteilung.

Arnold, der am Freitagabend in Königsbrunn nominiert worden ist, ist 24 Jahre alt, wohnt in Königsbrunn und ist neben seinem Studium als Erste-Hilfe-Ausbilder tätig. Ihm zur Seite steht auf Platz zwei der Kreistagsliste die Gewerkschaftssekretärin (IG BAU) Anja Holzapfel. Arnold: „Holzapfel ist als Gewerkschaftssekretärin genau die Repräsentantin aus linker Bewegung und Arbeitskampf, die wir im Kreistag brauchen. Wir müssen sozial gerechte Politik von Menschen für Menschen in den Kreistag bringen, von Wohnen über Klima bis hin zum ÖPNV.“

Anfang Januar will die Linke ihre Kandidatenliste für den Kreistag, in dem sie bislang nicht vertreten ist, vollständig nominieren. Am Freitag wurden lediglich die ersten fünf Plätze vergeben. Maximilian Arnold (Königsbrunn), Anja Holzapfel (Königsbrunn), Apollonia van Bergen (Langweid), Arno Edgar Beier (Langweid), Sonja Kaundal (Langweid).

Die Linke sind die zweite Gruppierung, die im Kreis einen Landratskandidaten nominiert haben. Die Grünen schicken ihre Fraktionschefin im Kreistag, Silvia Daßler, ins Rennen. Die CSU will am Freitag Landrat Martin Sailer für eine dritte Amtszeit nominieren. (AL, cf)

Themen folgen