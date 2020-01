vor 23 Min.

Die Liste um den Kandidaten

Bewerber für den Gemeinderat erhalten bei der CSU die volle Zustimmung. Fahrner: Es geht um das Miteinander

Die CSU Dinkelscherben und Bürgermeisterkandidat Ulrich Fahrner haben ihre Gemeinderatsliste nominiert. Die Liste mit Kandidaten der CSU für die Kommunalwahl im März wurde ohne Gegenstimme angenommen. „Ob Azubi, Angestellte, Selbstständige, Handwerker, Unternehmer, Landwirte oder Rentner, ob 18 Jahre oder 75 Jahre, ob erfahrener Kommunalpolitiker oder Frischling – die Liste verkörpert im Gesamten unser schönes Dinkelscherben und seine Ortsteile mit einem starken Bürgermeisterkandidaten Ulrich Fahrner an der Spitze“, beschrieb CSU-Orts- und Fraktionsvorsitzender Tobias Mayr die Zusammenstellung der Liste. Ehrenamtlich Aktive, Neubürger und Vereinsmitglieder seien auf der Kandidatenliste zu finden.

„Dass die Liste überzeugt, das zeigt das Ergebnis, und offenkundig hat sich der Einsatz im Voraus gelohnt. Die Dinkelscherber haben sich zum Mitmachen motivieren lassen“, gratulierte JU-Kreisvorsitzender Ludwig Lenzgeiger, der als Wahlleiter die einhundertprozentige Bestätigung der Liste verkünden konnte. „Der positive Zuspruch, den wir die letzten Wochen erfahren durften, und die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kandidatinnen und Kandidaten bei der Ausarbeitung des Wahlprogramms zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, merkte Bürgermeisterkandidat Ulrich Fahrner an.

Im Anschluss an die Nominierung präsentierte der Kandidat die Grundpfeiler seines Wahlprogramms den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Gästen. Das gemeinsam erarbeitete Programm sieht den Markt Dinkelscherben als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des westlichen Landkreises. „Unsere Reischenau, das ist die Region des Handwerks, der Landwirtschaft und auch des innovativen mittelständischen Gewerbes, welches Arbeitsplätze schafft und erhält.“ Man wolle Dinkelscherben auf dem Weg zu einer dauerhaft lebendigen Gemeinde stärken, die ihren Bürgern Lebensqualität bietet, mit Einkaufsmöglichkeiten und Kultur- und Freizeitangeboten bis hin zu einem Ortsbild, das beispielhaft ist. „Bei uns ist es schön und wir alle leben gern hier. Aber Heimat muss erhalten und entwickelt werden. Sonst ist sie bereits übermorgen nicht mehr da“, erklärte der Kandidat. Gemeinsam wolle man Dinkelscherben in die Zukunft führen, nicht spalten, nicht provozieren und nicht sich selbst in den Mittelpunkt rücken, so Ulrich Fahrner. (AL)

