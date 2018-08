23.08.2018

Die Mostsaison beginnt früher als geplant

Bis aus Gersthofen lieferte Isolde Wiedmann (rechts) ihr Obst an, um daraus von Günter Wünsch, Uwe Schilling, Alfred Dippl und Udo Wiedmann (von links) Saft und Most herstellen zu lassen.

Herbertshofer Gartler legen an vier Tagen der Woche Schichten ein – und pressen mehrere Tonnen

Die Most- und Saftherstellung hat in diesen Tagen beim Obst- und Gartenverein Herbertshofen früher als geplant begonnen.

„Der Andrang der Obstanlieferer ist so groß, dass wir sogar einige Sonderschichten einlegen mussten, um unsere Kunden zufriedenzustellen“, zeigte sich Vorsitzender Günter Wünsch etwas überrascht von den vielen Anmeldungen. Jeden Tag, so Wünsch, werden circa acht bis zehn Tonnen Äpfel und Birnen verarbeitet, und ein Ende der Aktion ist nicht in Sicht. Gerade erst hat Isolde Wiedmann ihr Obst abgeliefert.

„Die Anrufe für Anmeldungen sind derart zahlreich, dass unser Telefon fast im Minutentakt klingelt“, sagt der Vorsitzende. Laut Wünsch war vom Gartenbauverein geplant, dass die Hauptsaison erst etwa Mitte September richtig anlaufen sollte. Daraus wird jetzt allerdings nichts, denn: „Nun sind wir schon mitten drin.“

Geliefert werden derzeit Äpfel und Birnen, im Herbst werden dann auch Trauben und Quitten zur Verarbeitung angenommen. Um den Andrang bewältigen zu können, läuft die Obstpresse im Vereinsheim vier Tage in der Woche.

Überwältigt von der großen Nachfrage bittet Günter Wünsch Anlieferer von Obst, sich mindestens 14 Tage vor ihrem gewünschten Presstermin unter der Telefonnummer 08271/40555 anzumelden. (peh)

