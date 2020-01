10.01.2020

Die Narren legen los

Inthronisationen in mehreren Orten

Die Narrneusia hat mit der Inthronisation vorgelegt, jetzt folgen noch die anderen Faschingsgesellschaften am kommenden Wochenende. Die Lechana, die Zusamtaler Bettschoner und die Deubachia küren ihre Prinzenpaare.

Der Inthronisationsball der Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana findet passend zum Datum am 11.1. ab 19 Uhr in der Stadthalle statt. Auch die große Veranstaltung der Deubachia ist an dem Abend in der Gemeindehalle in Kutzenhausen. Der erste Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner findet bereits am Freitagabend statt, weitere Bälle folgen. Die Saison in Zusmarshausen steht unter dem Motto „Venezia“.