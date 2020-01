vor 18 Min.

Die Narrneusia startet in die Faschingssaison 2020

Rasante Rhythmen und viel nackte Haut gab es beim Inthronisationsball der Narrneusia in der Stadthalle Neusäß.

Beim Inthronisationsball in der Stadthalle Neusäß überzeugt die Faschingsgesellschaft mit einer atemberaubenden Show. Was ihr diesjähriges Motto ist.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Veranstaltungen wird es für die Narrneusia im Fasching noch viele geben. Der absolute Höhepunkt dürfte aber für alle Beteiligten der Inthronisationsball in der Stadthalle gewesen sein. Narrneusen und ihre zahlreichen Fans fiebern alljährlich diesem besonderen Ball entgegen.

Mit dem diesjährigen Motto ihrer Show „Sound of Music“, hatte sich die Neusässer Faschingsgesellschaft um Präsident Dr. Gerhard Rammel punktgenau das richtige Thema für ihre überraschenden Tanzvorführungen ausgesucht. Zunächst aber durfte man sich auf das neue Kinderprinzenpaar und sein närrisches Gefolge freuen. Der Spaß am Fasching war der reizenden (Eis-)Prinzessin Leni I. und ihrem charmanten Prinzen Max I. ins Gesicht geschrieben, als sie strahlend auf der Bühne einzogen.

Während Leni trotz ihres jungen Alters schon ein alter „Narrneusen-Hase“ ist und stolz als Faschingsprinzessin in die Fußstapfen von Oma und Mama tritt, stieg Partner Max gleich in seinem ersten Jahr bei der Narrneusia mutig als Kinderprinz ein.

Bezaubernder Tanz zum Titellied von „Eisprinzessin 2“

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo werfen im Kindershow-Programm bereits ihre Schatten voraus und so tat sich auf der Bühne so einiges im Zeichen der fünf verschlungenen Ringe. Die quirlige Nina Nestmann, dem Publikum seit Jahren als Tänzerin, Prinzessin und seit letztem Jahr als Moderatorin bekannt, führte mit viel Charme durch die Show, die Sportereignisse der Spitzenklasse bot.

Klar, dass nur die Besten der Besten auf der Bühne agierten, und Boxsport und Gewichtheben über Fußball bis hin zu Tennis und Schwimmen tänzerisch umsetzten. Vom „Theodor im Fußballtor“ bis „Splish, Splash“ war die Musik perfekt für jede Sportart getroffen worden. Die Königsdisziplin des Sports, den Eiskunstlauf, bot das Kinderprinzenpaar mit einem bezaubernden Tanz zum Titellied von „Eisprinzessin 2“, bei dem die beiden anmutig über die Bühne schwebten und sich klar eine Goldmedaille erwarben.

29 Bilder Die Narrneusia hat den Rhythmus im Blut Bild: Andreas Lode

Das Publikum war hellauf begeistert und forderte mehrere Zugaben. Direkt vom Broadway eingeflogen war das neue Prinzenpaar Nathalie I. und Philipp I., das zusammen mit der Showtanzgruppe die vergangenen hundert Jahre Musikgeschichte wieder aufleben ließ und eine unvergessliche Show ankündigte. Damit hatten sie nicht zu viel versprochen.

Die Ballgäste tauchten ein in eine Welt des Prunks und der Extravaganz früherer Tage, freuten sich aber auch über ein Wiederhören alter Schlager wie den „Kleinen, grünen Kaktus“ oder „Jailhouse Rock“ bis hin zu aktuellen Hits.

Die Narrneusen haben eine „Showtanzgruppe mit Rhythmus im Blut“

Viel Spaß bereitete auch das Wiedersehen mit heißen Pinup-Girls der 40er Jahre, Petticoats aus den rockigen 50er Jahren, der Flower-Power-Zeit und den Schlaghosen der 70er oder die schrille Mode der 80er Jahre.

Mit viel Witz und Charme, anmoderiert von Felix Vetter, boten sie wieder einmal eine überwältigende, fantasiereiche und mitreißende Non-Stop-Show. Hauptdarsteller war auch hier natürlich das Prinzenpaar.

Die Prinzessin mit ihren 23 Jahren ist bereits seit 18 Jahren bei der Narrneusia aktiv. Ihr vier Jahre älterer Partner ist dagegen unerschrocken gleich in seinem ersten Jahr als Faschingsprinz eingestiegen. Das Glitzer- und Glamourpaar, brachte mit seinen atemberaubenden, tänzerischen Darbietungen, solo, sowie inmitten der Showtanzgruppe, das Publikum zum Jubeln.

Der Saal tobte, die Zuschauer forderten lautstark mehrere Zugaben. Klar wurde, der Slogan stimmt: Die Narrneusen haben eine „Showtanzgruppe mit Rhythmus im Blut“. Mit den anschließenden Ordensverleihungen endete der offizielle Teil des Abends, die Gäste und die Aktiven trafen sich aber noch lange in fröhlicher Runde an der Bar und beim Tanz zu den Klängen der Narrneusen Hausband „Partyline“, um den Ballabend schwungvoll und bei großartiger Stimmung ausklingen zu lassen. Die Faschingszeit jedenfalls wurde in Neusäß bestens eröffnet.

