vor 34 Min.

Die Natur aus einem anderem Blickwinkel erleben

Die geführten Wanderungen der Regionalentwicklung West zeigen die Landschaft im Augsburger Landkreis mit allen Sinnen

Natur aus einem neuen Blickwinkel entdecken, das wollen die „geführten Wanderungen“ der Regionalentwicklung Augsburg Land West den Teilnehmern bieten. Los geht die nächste Serie auf dem Staudenmeditationsweg. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung unter info@realwest.de oder telefonisch unter 08236/ 962149 gebeten.

Donnerstag, 31. Mai, 14 Uhr: Auf dem Staudenmeditationsweg. Beim Wandern von Fischach nach Langenneufnach sollen Teilnehmer über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und einfachen Übungen aus Yoga und Weisheitslehren. Indem sie Innehalten und die Schönheit der Natur mit allen Sinnen genießen, tanken Teilnehmer Kraft und Ruhe. Treffpunkt ist an der Kirche in Fischach; Dauer: vier Stunden. Begleitung: Elisabeth Bschorr. Teilnahmegebühr: zehn Euro.

Samstag, 2. Juni, 14 Uhr: Kulturwanderung zu Barock-Baumeister Dossenberger. Die leichte Wanderung wird von einer Kunst- und Kulturführerin begleitet und führt durch das Schmuttertal von Gessertshausen über Dietkirch und Wollishausen zur Abtei Oberschönenfeld. Hier hat man die Wahl, die Klosterkirche, das Naturpark-Haus oder den Spielplatz an der Schwarzach zu besuchen. Im Klosterstüble Oberschönenfeld besteht eine Einkehrmöglichkeit (Aufenthalt ein bis zwei Stunden nach Absprache). Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. Treffpunkt in Gessertshausen am Bahnhof. Dauer: drei Stunden, 6,5 Kilometer Streckenlänge. Begleitung: Carola Prantl und Christina Weber.

Samstag, 2. Juni, 14 Uhr: Auf Wallers Spuren. Gerhard Schneider wandert mit den Teilnehmern von Walkertshofen zum Bahnhof Reichertshofen, wo einige Szenen des preisgekrönten Films „Wallers letzter Gang“, von Regisseur Christian Wagner, entstanden. Nach einer Besichtigung des Eisenbahnmuseums im liebevoll instandgesetzten Gebäude aus dem Jahr 1912 können Besucher im Anschluss den Film (empfohlen ab 16 Jahre) und die wunderbare Atmosphäre des Agenturgebäudes genießen. Treffpunkt ist am Bahnhof Walkertshofen. Dauer: vier Stunden. Begleitung: Gerhard Schneider. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro (eine Spende an die Staudenbahnfreunde e.V.)

Samstag, 30. Juni, 9.30 Uhr: Meditativ durch den Streitheimer Forst. Beim Wandern durch den Streitheimer Forst sollen Teilnehmer über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und einfachen Übungen aus Yoga und Weisheitslehren. Beim Innehalten kann man die Schönheit der Natur mit allen Sinnen genießen, die Teilnehmer tanken Kraft und Ruhe. Im Landgasthof Demharter in Wörleschwang besteht mittags die Gelegenheit zur Einkehr und einer geführten Entspannung.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Ehgatten. Dauer etwa 7,5 Stunden. Begleitung: Elisabeth Bschorr. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro.

Nähere Informationen und alle Touren im Veranstaltungsprogramm 2018, das in Rathäusern, beim Naturparkverein oder unter www.realwest.de zu erhalten ist. (AL)

