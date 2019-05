vor 1 Min.

Die Natur der Stauden mit allen Sinnen genießen

Mit geführten Wanderungen lässt der Verein ReAl-West den Mai ausklingen. Das ist in den Stauden geboten.

Mit geführten Wanderungen im grünen Westen Augsburg beendet die Regionalentwicklung Augsburg Land West (ReAl-West) den Mai. Die Veranstaltungen im Überblick:

Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg

Am Samstag, 25. Mai, geht es ab 9 Uhr auf dem Jakobsweg im äußersten Südwesten der Stauden von Haselbach zum Fuggerort Kirchheim. Dort ist auch das Mittagsziel mit einer Einkehrmöglichkeit. Die Kirche und der Schlossgarten laden zur Besichtigung ein. Danach geht’s auf frühlingsbunten Fluren über die Orte Mörgen, Eppishausen, Aspach und Weiler zurück zum Ausgangspunkt Haselbach. Elisabeth Wenger und Rosemarie Lay sind als ausgebildete Pilgerbegleiterinnen mit dabei. Ein Rucksack mit einer kleinen Brotzeit und einem Getränk sollten mitgeführt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird lediglich um eine Spende gebeten. Treffpunkt in Haselbach ist am Parkplatz bei der Kirche. Die Wanderung führt über 18 Kilometer und dauert circa fünf Stunden.

Führung durch das Fischacher Naturfreibad

Bei einer Führung um 10 Uhr wird das Selbstreinigungsverfahren des Naturfreibades in Fischach erläutert. Vorbild ist die Natur, denn es werden Mikroorganismen genutzt, die kleine Schwebe- und Schmutzpartikel des Badewassers in mineralische Salze umwandeln. Das Badewasser wird in einem separat angelegten Regenerationsteich auf rein biologisch und mechanische Weise gereinigt und als sauberes, weiches Badewasser dem Schwimmteich zugeführt. Im Anschluss besteht eine Einkehrmöglichkeit mit Kaffe, Kuchen sowie deftigen Speisen am Naturbad-Kiosk. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Treffpunkt ist am Schmutterweg 6 in Fischach. Die Führung dauert rund eine Stunde.

Nachdenken auf dem Staudenmeditationsweg

Beim Wandern mit Elisabeth Bschorr am Donnerstag, 30. Mai, von Fischach nach Langenneufnach, haben die Teilnehmer die Gelegenheit, über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und einfachen Übungen aus Yoga und Weisheitslehren, um so die Schönheit der Natur mit allen Sinnen zu genießen und Kraft und Ruhe zu tanken. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Person. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kirche St. Michael in Fischach, Mühlstraße 5. Die Wanderung dauert rund dreieinhalb Stunden.

Für alle Veranstaltungen bei ReAL West kann man sich unter der Telefonnummer 08236/962149 oder per E-Mail an info@realwest.de anmelden. (AL)

