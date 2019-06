vor 18 Min.

Die Natur der Westlichen Wälder erleben und verstehen

Am Sonntag, 23. Juni, organisiert der Verein Naturpark Augsburg Westliche Wälder eine Naturführung zum Thema Libellen.

Das Naturpark-Haus hat wieder einige Termine für die ganze Familie im Kalender. Am Sonntag geht es um ganz besonders akrobatische Flugtiere.

Interessante und informative Veranstaltungen stehen wieder beim Naturpark-Haus an. Eine kleine Übersicht der nächsten Termine:

Libellen an unseren Gräben: Am Sonntag, 23. Juni, organisiert der Verein Naturpark Augsburg Westliche Wälder eine Naturführung zum Thema Libellen. Mit Annika Sezi, Gebietsbetreuerin, und Maximilian Simnacher, Untere Naturschutzbehörde Unterallgäu, können an einem unscheinbaren, aber wertvollen Lebensraum die akrobatischen Flugtiere beobachtet werden.

Mit etwas Glück lässt sich auch die Helm-Azurjungfer als Besonderheit sehen. Treffpunkt der zweistündigen Führung ist um 14 Uhr in der Sankt-Leonhard-Straße 50 in Schönebach. Anmeldung unter sezi@naturpark-augsburg.de, die Veranstaltung ist kostenfrei.

Sonnwendkraut, Liebfrauengras oder Herrgottsblut: Zahlreich und anschaulich sind Namen für das gemeine Johanniskraut. Sie ist als Heilpflanze des Jahres 2019 auserkoren worden. Das Gewächs hat große Bedeutung sowohl in der traditionellen Volksmedizin als auch in der modernen Pflanzenheilkunde. Auf einem Spaziergang mit den Naturführern des Naturpark-Hauses Oberschönenfeld erfahren Teilnehmer Wissenswertes über diese Pflanze mit ihren Wirkweisen und Arten der Verabreichung. Treffpunkt ist am Samstag, 29. Juni, um 16 Uhr vor dem Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld bei Gessertshausen. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden. Der Teilnehmerbeitrag von sechs Euro pro Person ist vor Ort zu zahlen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08238/300132 bis spätestens Donnerstag, 27. Juni, ist erforderlich.

Ein Heim für wilde Bienen: Wilde Bienen sind stets auf Zimmersuche. Doch wie sieht ein „Hotel“für Insekten aus? Spannendes über die verschiedenen „Hotelgäste“ können Familien mit Kindern ab 6 Jahren am Sonntag, 30 Juni, in der zweistündigen Naturführung des Naturpark-Hauses erfahren. Im Anschluss darf sich jedes Kind ein eigenes, kleines Insektenhotel zum Mitnehmen für Garten oder Balkon bauen. Diese Hotels werden mit geeignetem Material befüllt, damit sich verschiedene Wildbienenarten auch wohlfühlen.

Die Akteure, Renate Hudak und Harald Harazim, bitten Gartenschere, Akkuschrauber mit Bits (T15 und T20) und leere Konservendosen (250 ml) mitzubringen. Treffpunkt für die zweistündige Aktion ist um 14 Uhr am Eingang zum Naturpark-Haus Oberschönenfeld. Die Teilnehmergebühr von sechs Euro pro Person ist vor Ort zu zahlen. Für Familien gibt es Rabatt. Materialkosten von maximal 8 Euro fallen zusätzlich je nach gewähltem Bausatz an. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Freitag, 28 Juni, unter der Telefonnummert 08238/3001-32 oder per Mail wiebe@naturpark-augsburg.de notwendig.

