Die Natur liegt Fischern am Herzen

Mitglieder des Fischereivereins Meitingen leisten fast 2500 Arbeitsstunden. Biber und Fischreiher machen Probleme.

Von Peter Heider

2466 Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Fischervereins Meitingen im vergangenen Vereinsjahr zum „Wohl der Gemeinschaft und zum Schutz der Natur“ geleistet. Diesen Einsatz lobte Vorsitzender Hubert Schuster bei der Jahresversammlung in der Fischerhütte am Lechspitz. Stolz war er darauf, dass der Verein sechs neue Mitglieder gewinnen konnte, darunter drei aus dem Jugendbereich. „Aktuell zählt der Verein 190 Mitglieder, davon 24 Jugendliche mit zwei Mädchen“, so Schuster.

Nicht nur die jüngeren Fischer waren engagiert, auch „die sogenannten Rentner lagen nicht „auf der faulen Haut“, meinte Schuster: Sie leisteten 514 Arbeitsstunden. In seinem Jahresrückblick ließ zweiter Vorsitzender Reinhard Reiter die geselligen sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres Revue passieren. Dazu gehörte unter anderem das Anfischen an den Vereinsweihern, ein Kameradschaftsfischen mit dem Nachverein Thierhaupten, das Fischerfest, ein Jahresab-schlussfischen, ein Fischen Jugend gegen Vorstandschaft, die Beteiligungen am Meitinger Sommerfest, am Weihnachtsmarkt und am Ferienprogramm sowie die Teilnahme an der bayernweiten Veranstaltung Bayern Tour Natur. Der Vereinsausflug führte an die Iller.

Besatzmaßnahme mit Hucheneiern

Besonders erwähnte Reiter eine Besatzmaßnahme mit Hucheneiern in einer Brutbox im Mädlelech, um diese Fischart vor dem Aussterben zu bewahren. Probleme bereiten laut Schuster Biber und Fischreiher in den Forellenweihern des Vereins. Aber auch das Algenwachstum nehme auf Grund des Klimawandels immer mehr zu. Über Besatzmaßnahmen und Fangergebnisse unterrichtete Gewässerwart Armin Kopp.

Dass auf die Jugendarbeit im Verein sehr großer Wert gelegt wird, schilderte Jugendleiter Jörg Gebhard. Die Jugend säuberte Gewässer am Lech und den Vereinsweihern, beteiligte sich am Pokal- und Königsfischen, dem Kameradschaftsfi-schen, dem Jugendfischen am Hintersee beim Fischerverein Berchtesgaden-Königsee sowie am Schwäbischen Jugendfischertag in Nordendorf/Ortlfingen. Finanzverwalter Georg Schuster informierte über einen soliden Kassenstand. Meitingens Bürgermeister Michael Higl dankte den Fischern für die geleistete Arbeit im Verein, im Nachwuchsbereich und in der Natur. Abschließend ehrten Hubert Schuster, Reinhard Reiter und Bürgermeister Higl Mitglieder. Hartmut Leblang und Roland Steichele erhielten die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste im Verein. Die goldene Ehrennadel wurde Armin Kopp, Georg Schuster und Vorsitzendem Hubert Schuster für herausragende Leistungen überreicht.

