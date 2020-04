vor 19 Min.

Die Neuen setzen auf Kooperation in Ustersbach

Die fünf Gemeinderätinnen der Aktiven Bürger sehen sich nicht als Opposition. Sachpolitik soll die Gemeinde voranbringen

Von Siegfried P. Rupprecht

Keinen Konfrontationskurs streben die erstmals im neuen Gemeinderat vertretenen Aktiven Bürger Ustersbach (ABU) an. „Wir haben nicht vor eine ,Opposition’ zu bilden“, teilt Anja Völk auf Nachfrage mit. Die derzeitige Dritte Bürgermeisterin ( CSU/Bürgerliste), die im neuen Gremium für die ABU tätig ist, peilt mit ihren künftigen Ratskolleginnen über Parteigrenzen hinaus sachpolitische Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde an. „Unsere Überzeugung ist, dass wir nur so die Kommune voranbringen und verbessern.“

Da die ABU keine Partei, sondern eine Wählergruppe sind, seien die fünf neuen Gemeinderätinnen auch nicht an parteipolitische Vorgaben gebunden. „Uns ist es wichtig, dass jede von uns sich eine eigene Meinung zum jeweiligen Thema bildet und dafür auch einstehen kann und darf“, resümiert Völk. Wichtig sei es der Wählergruppe, eine transparente Politik zu betreiben und soweit es möglich ist, die Bevölkerung in ihre Ideen und Pläne mit einzubeziehen und mitzunehmen.

Die Aktiven Bürger Ustersbach wollen die Bevölkerung vor Ort zunächst über das derzeit laufende Gemeindeentwicklungskonzept in die Gemeindearbeit einbinden. „Hier heißt es dranbleiben, durchhalten und alle mitnehmen“, verdeutlicht Anja Völk. Darüber hinaus will die Gruppierung auch mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen weiter auf die Menschen zugehen, deren Anliegen anhören und in den Gemeinderat tragen. „Wichtig ist uns, dass wir alle, die auf unserer Gemeinderatsliste kandidiert haben, auch nach der Wahl weiter in unsere Arbeit mit einbeziehen“, erklärt Völk. Dazu wird es - sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt - ein Treffen mit allen Kandidaten geben, um die weitere Entwicklung der Wählergemeinschaft intern abzustimmen. Wie berichtet, holten die ABU bei den jüngsten Gemeinderatswahlen aus dem Stand fünf Sitze im neuen zwölfköpfigen Gremium. Das reichte zwar nicht zur Mehrheit, aber zu einem großen Achtungserfolg. Die CSU/Bürgerliste regierte bislang in Ustersbach als Alleinpartei. Jetzt kam sie statt auf zwölf nur noch auf sieben Sitze.

Neben dem Gemeindeentwicklungskonzept haben sich die Aktiven Bürger Ustersbach derzeit vor allem die Themen Senioren, Kinder und Jugend, Öffentlicher Personen-Nahverkehr und die räumliche Entwicklung der Gemeinde, wie Innenraumverdichtung, Wohnen und Gewerbe, auf die Fahnen geschrieben. „Weitere wichtige Themen werden sich sehr schnell ergeben“, ist sich Völk sicher.

