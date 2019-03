vor 33 Min.

Die Neuerfindung der Neusässer Mitte

Produzierende Betriebe haben im Gewerbegebiet im Zentrum keine guten Zukunftsaussichten. Wo die Firmen neue Standorte finden könnten.

Von Jana Tallevi

Ein Gewerbegebiet mit mehrstöckigen Büro- und Laborgebäuden, dazwischen Restaurants, Imbissangebote, sogar eine Grünfläche, umrandet vom bekannten Einzelhandel: So könnte die Zukunft des Gewerbegebiets Neusäß Mitte zwischen Daimler-, Gutenberg- und Lohwaldstraße einmal aussehen. Das produzierende Gewerbe, das sollte im Gegenzug langfristig am besten aus diesem Bereich verschwinden.

So hat Christian Hörmann, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft CIMA, jetzt im Verwaltungsausschuss der Stadt Neusäß die Zukunft des Gewerbegebiets skizziert. Seine Berechnungen und Interpretationen stützen sich zum einen auf eine Umfrage unter Neusässer Unternehmern, die vor wenigen Wochen vorgestellt worden war (wir berichteten). Zum anderen handelt es sich um Erkenntnisse vor Ort: Gerade die produzierenden Betriebe kommen im jahrzehntealten Bereich mitten in Neusäß zwar aktuell noch zurecht. Zukunftsfähig sei das Gewerbegebiet für diese Firmen dort jedoch nicht.

Impulse zur Neuorganisation der Fläche

Hinzu kommt, dass aus den Reihen der Gewerbetreibenden am Standort Neusäß-Mitte selbst Impulse zur Neuorganisation der Fläche kamen. Edwin Ferhadbegovic, Geschäftsführer der, allerdings inzwischen zahlungsunfähigen, Firma RS Rohrleitungsbau, hatte sich für eine Umwandlung in Wohnflächen ausgesprochen. 50 Grundstückseigentümer stünden hinter der Idee, hatte er bei einer Bürgerversammlung in Steppach gesagt.

So weit wird es nun nicht kommen. Am Anfang stehe die Bestandssicherung des Gewerbegebiets Neusäß-Mitte, so Bürgermeister Richard Greiner. Der nächste Schritt müsse aber sein, ein Konzept für die Entwicklung der Gewerbeflächen der Stadt zu entwickeln, so eine Empfehlung von Christian Hörmann.

So sieht das Gutachten aus

Und so sieht die Verteilung der unterschiedlichen Gewerbezweige laut dem Gutachten aus: Im Bereich Neusäß-Nord sollten Handwerksbetriebe, Produzierendes Gewerbe und auch Dienstleister angesiedelt werden, in Täfertingen-Nord ebenfalls Handwerksbetriebe und Produzierendes Gewerbe. Allerdings: In diesen Gewerbegebieten steht aktuell kaum noch Platz zur Verfügung. Mehr Fläche für diese Wirtschaftszweige könnte östlich und westlich der Autobahnabfahrt Neusäß angeboten werden. Im östlichen Bereich in Richtung GVZ wohl etwas schneller, so Bürgermeister Greiner. Im Westen zwischen Täfertingen-Nord und der Ausfahrt werde das aber noch dauern, so Bürgermeister Greiner. Dort möchte der Eigentümer zunächst Kies abbauen.

In Neusäß-Mitte wäre dann der ideale Platz für Dienstleistungsbetriebe, auch aus dem Bereich der Informationstechnologien, für Labore und Einrichtungen rund um den Gesundheits- und Sozialsektor sowie für emissionsarmes Gewerbe. Doch wie könnten dort teilweise schon jahrzehntelang angesiedelte Firmen zum Umzug animiert werden? Der richtige Zeitpunkt könnte ein Veränderungswunsch der Geschäftsleitungen sein.

Zehn Hektar Gewerbeflächen bereithalten

Wie viel zusätzliche Fläche für Gewerbegebiete in Neusäß jedoch nötig ist, hat auch die Studie der Beratungsgesellschaft CIMA nicht genau ergeben können – zum einen, weil nicht alle Unternehmen vor Ort an der Umfrage teilgenommen haben, zum anderen, weil eine Firmenentwicklung für die nächsten Jahre nicht immer passgenau vorhergesagt werden kann. Hörmann empfiehlt der Stadt Neusäß, zehn Hektar Gewerbeflächen für Entwicklungsmöglichkeiten heimischer Betriebe bereitzuhalten.

Wichtig für Bürgermeister Richard Greiner ist: „Wir müssen immer handlungsfähig sein.“ Wenn ein Betrieb erweitern will, aber in Neusäß keine Fläche finde, dann wandere der eben einfach ab. So weit soll es möglichst nicht kommen. Eine Aufgabe der städtischen Wirtschaftsförderung könne es in Zukunft zudem sein, so Christian Hörmann, passende Investoren auch direkt anzusprechen.

Themen Folgen