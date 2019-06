vor 23 Min.

Die Ortsvereine halten zusammen

Neumünsterer planen ein Dorffest am Sonntag, 21. Juli. Der Erlös kommt dem Vereinszentrum zugute

Das Dorffest mit Patrozinium ist das nächste größere Ereignis in Neumünster. Es findet am Sonntag, 21. Juli, statt, und der Erlös kommt der Erhaltung des Vereinszentrums im Ort zugute. Damit befasste sich die Mitgliederversammlung der Historischen Dorfgemeinschaft „650 Jahre Neumünster“. Bei dieser wurden die Anliegen und Tätigkeiten des Vereins diskutiert, mit denen vor allem die Gemeinschaft der Vereine gefördert wird. Vorsitzender Erich Pux beschrieb, dass es sich bei der Historischen Dorfgemeinschaft um die Gemeinschaft aller Ortsvereine handle. Sieben Vereine sind beteiligt: Feuerwehr, Sport- Schützen-, Theater- und Gartenbauverein, Historische Dorfgemeinschaft und der Skiklub. In erster Linie ist die Historische Dorfgemeinschaft für die Erhaltung und Instandsetzung des Vereinszentrums zuständig, aber auch für die Gestaltung des gemeinsamen Dorffestes. Der Erlös wird für den Erhalt des Vereinszentrums angespart.

Mit einer historischen Gruppe, die vor allem Handwerk von früher zeigt, beteiligen sich die Neumünsterer beim Jubiläumsfest „Adelsried Eintausend“ im August. Im Oktober findet wieder der Kirchweih-Kaffee statt. Gemeinderat Günter Klaus würdigte im Namen von Rathauschef Bernhard Walter den Verein für die Übernahme der organisatorischen Aufgaben und Arbeiten am Vereinszentrum. (fmi)

