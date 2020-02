vor 38 Min.

Die Pestalozzischule in Gersthofen wächst weiter

Mit der steigenden Zahl der Gersthofer Einwohner werden bis in zehn Jahren 24 Klassen erforderlich. Schon ab kommendem Schuljahr werden weitere Container benötigt.

Von Gerald Lindner

Deutlich wachsen soll die Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen in den nächsten Jahren. So sehen es die Prognosen vor. Bereits im kommenden Schuljahr wird wieder ein zusätzliches Klassenzimmer gebraucht. Erneut soll für eine schnelle Interimslösung auf Container zurückgegriffen werden, beschloss der Stadtrat. Allerdings gab es auch Kritik an dem erneuten Provisorium.

Zum September 2019 besuchten 397 Kinder die Pestalozzischule in 17 Klassen. Damit ist sie die mit Abstand größte Grundschule in der Stadt. Im Juni hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Zahl der Klassen bis in zehn Jahren auf 24 steigen soll. Das wird nicht zuletzt eine Folge des Baugebiets „nördlich der Thyssenstraße“ sein, das in den nächsten Jahren entstehen soll.

Erweiterungsbau beginnt frühestens ab 2022

Bis zur Fertigstellung eines Erweiterungsbaus für die Pestalozzischule müssen daher Interimslösungen errichtet werden. Nach einer Prognose des Instituts SAGS benötigt die Schule 2020/21 ein zusätzliches Klassenzimmer, im Jahr darauf ein weiteres, im Jahr 2022/23 sogar zwei zusätzliche Klassenzimmer. 2023/24 schließlich kommt ein weiteres dazu. Mit dem Erweiterungsbau der Pestalozzischule kann jedoch frühestens ab 2022 begonnen werden.

Zudem sei nach Rücksprache mit der Schulleitung deutlich geworden, dass die Schule bereits ab 2020 aufgrund der jetzt schon sehr angespannten Raumsituation jeweils vier Klassenzimmer und Gruppenräume sowie einen Teamraum über die gesamte Planungs- und Bauphase der Erweiterung benötigt. Das bedeutet unterm Strich eine zwei- oder dreigeschossige Anlage, bestehend aus 42 Einzelcontainern mit circa 630 Quadratmetern. Und der Interimsbau muss bis zum Schuljahr 2020/21 errichtet sein.

50.000 Euro werden für die Ausstattung notwendig

Die Kosten für eine Interimslösung im Container bezifferte das Bauamt bei einer Mietzeit von geschätzt vier Jahren auf circa 1,265 Millionen Euro, inklusive Miete, Montage, Abbau sowie Erschließung. Zusätzlich werden noch circa 50.000 Euro für die Ausstattung notwendig. Über den Standort der neuen Container solle dann in einer späteren Sitzung abgestimmt werden.

„Wir geben jetzt fast 1,5 Millionen Euro nur für eine Containerlösung für vier Jahre aus“, betonte Sandra Meitinger (CSU). „Das Geld ist einfach weg und wir bekommen dazu keine Förderungen“, kritisierte sie. „Welche Strategie hat die Stadtverwaltung überhaupt, dass wir in den nächsten Jahren weg von den ewigen Interimslösungen kommen?“

Gersthofen soll höchstens auf 27.000 Einwohner wachsen

Eine solche Strategie gebe es sehr wohl, entgegnete Bürgermeister Michael Wörle. Er verwies darauf, dass im Stadtrat beschlossen worden sei, dass Gersthofen auf bis zu höchstens 27.000 Einwohner wachsen soll. „Die Architekten sind an der Planung“, so Wörle. „Die Schüler sollen dann nach vier Jahren direkt in die erweiterten Räume der Pestalozzischule umziehen.“ Stadtbaumeister Roland Schmidt machte in diesem Zusammenhang aber noch einmal deutlich: „Wir werden auch in Zukunft nicht um Interimslösungen herumkommen.“

Einstimmig sprach sich der Stadtrat für die Anmietung der Container an der Pestalozzischule für vier Jahre aus.

