Die Pflege eines Mannes aus dem Kreis Augsburg im Heim wird zum Albtraum

Plus Ausgelaugt bringt eine Frau aus dem Kreis Augsburg ihren Mann in ein Pflegeheim. Es folgt ein erbitterter Streit mit der Einrichtung. Was genau passiert ist.

Von Jana Tallevi

Dieser Schritt ist der Frau aus dem westlichen Landkreis nicht leicht gefallen. Jahrelang hatte sie ihren Mann, nach einem Schlaganfall stark beeinträchtigt, selbst und zumeist alleine zu Hause gepflegt. Doch im vergangenen Jahr waren ihre Kräfte aufgebraucht. Sie litt stark unter Rheuma und konnte so nicht weitermachen, immerhin sind beide inzwischen über 70 Jahre alt. Im Mai 2020 entschied sie sich, ihren Mann in der Einrichtung der Diakonie am Lohwald pflegen zu lassen. Doch was dann kam, hat ihr viele schlaflose Nächte beschert. Am Ende fürchtete sie, nicht mehr in allen Fällen für ihren Mann entscheiden zu dürfen. Doch auch das Pflegeheim am Lohwald, das vom Diakonischen Werk in Augsburg betrieben wird, hatte selten solche Schwierigkeiten wie mit dem Ehepaar.

In einem sind sie sich und die Diakonie, die das renommierte Pflegeheim am Lohwald in Neusäß betreibt, auch heute noch einig: So richtig geklappt hat es mit den beiden Parteien, dem Ehepaar aus dem westlichen Landkreis und der Diakonie, nie so richtig. Von Anfang an habe es Kommunikationsschwierigkeiten gegeben, sagt Theologischer Vorstand, Pfarrer Fritz Graßmann, der gleichzeitig Sprecher des Vorstands der Diakonie Augsburg ist. Mehrere Versuche, eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu finden, seien gescheitert.

Kreis Augsburg: Pflegende Angehörige macht dem Heim Vorwürfe

Konkret wirft die Frau, deren Name der Redaktion bekannt ist, dem Heim vor, sich nicht in ihrem Sinne um ihren Mann gekümmert zu haben. Er sei nicht gut gepflegt gewesen, sagt sie. Sie habe auch Fotos von den Missständen gemacht. Zudem sei sie nicht mit dem Medikamentenplan einverstanden gewesen, unter anderem mit der Gabe von Abführmitteln. Die habe ihr Mann zu Hause nie gebraucht, sagt sie. "Es ist halt wichtig, dass er ausreichend trinkt", spricht sie ein häufiges Thema bei älteren Menschen an. Gespräche mit der Heimaufsicht im Landratsamt und ein Anruf bei der Beschwerdestelle der Diakonie hätten aus ihrer Sicht genauso wenig gebracht wie die Gespräche im Heim selbst.

Dem steht auch ein schriftlicher Versuch der Heimleitung, welcher der Redaktion vorliegt, gegenüber, in dem der Ehefrau erklärt wird, woher die Schwierigkeiten miteinander rührten und was aus Sicht der Heimleitung verändert werden müsse - nämlich unter anderem das Verhalten der beiden Ehepartner auch dem Pflegepersonal gegenüber. Am Ende habe die Ehefrau nach etwa einem halben Jahr den Vertrag mit der Diakonie gekündigt.

Die Ehefrau hatte um "freiheitsberaubende Maßnahmen" für ihren Mann gebeten. Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Mit diesem Schritt ist sie der Diakonie zuvorgekommen: Man bemühe sich zwar stets um die bestmögliche Pflege, mit der alle Seiten zufrieden seien. In diesem Fall sei aber erstmals seines Wissens nach überlegt worden, einen Pflegevertrag vonseiten der Diakonie zu kündigen, so Pfarrer Graßmann. Im Oktober schließlich verließ der Mann das Heim und lebt nun wieder zu Hause. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Die Frau aus dem westlichen Landkreis wurde vom Betreuungsgericht angeschrieben. Es ging um die Überprüfung ihrer Befähigung, sich als Betreuerin überhaupt noch richtig um ihren Mann kümmern zu können.

Jetzt beginnen für die pflegende Angehörige schlaflose Nächte

Ein Albtraum für die Frau, wie sie berichtet. Nächtelang habe sie gefürchtet, ihr Mann werde ihr nun weggenommen. Allerdings war es nicht das Pflegeheim, das eine entsprechende Überprüfung in Gang gesetzt hatte, sondern die Frau selbst. Sie hatte, als ihr Mann noch im Pflegeheim lebte, um Bettgitter und weitere, in der Fachsprache "freiheitsberaubende Maßnahmen" für ihren Mann gebeten, damit er auch sicher im Wohnbereich bleibe. Das Pflegeheim sah dazu einerseits keine Notwendigkeit, andererseits müssen solche Maßnahmen von einem Betreuungsgericht angeordnet werden. Dazu sah sich eine im Sozialrecht tätige Fachanwältin die Lage vor Ort an. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Ihr Bericht ans Betreuungsgericht war kritisch.

Demente Heimbewohner dürfen nicht ohne gerichtliche Genehmigung mit Bettgittern oder Gurten in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Bild: Angelika Warmuth/dpa (Archivbild)

Die Anwältin schreibt unter anderem, dass sie die Aussagen des Pflegeheims über das Verhalten der Ehefrau und Betreuerin bedenklich stimmten, die ihrerseits die Arbeit des Pflegeheims kritisiere. Auch die Eigenmächtigkeit der Ehefrau, wonach sie ärztlich verordnete Abführmittel für den Mann abgesetzt habe, lasse die Frage aufkommen, ob hier noch im Sinne des Betroffenen gehandelt werde. "Auch der Plan der Betreuerin, diesen nach Hause zu holen, sollte reichlich überdacht werden. Eventuell wäre es angebracht, die Betreuung in den Bereichen Aufenthalt und Gesundheit zu überprüfen", schließt der Bericht.

Pflegende Angehörige: Landratsamt Augsburg übernahm Prüfung

Und so kam es. "Die Betreuungsstelle wird tätig, wenn sie vom Betreuungsgericht beauftragt wird. Das bedeutet, wenn das Betreuungsgericht Kenntnis erlangt, dass ein Betreuer möglicherweise nicht geeignet ist, wird die Betreuungsstelle mit der Sachverhaltsermittlung beauftragt", erklärt Pressesprecher Jens Reitlinger aus dem Landratsamt das dann übliche Vorgehen. Reitlinger erklärt, wer überhaupt als Betreuer oder Betreuerin für Menschen, die das nicht mehr selbst übernehmen können, infrage komme. "Zunächst wird auf die Wünsche des Betroffenen abgestellt", sagt er.

Das Pflegeheim am Lohwald in Neusäß ist ein Haus mit einem guten Ruf. Nun gab es einen Fall, in dem Bewohner, Angehörige und Hauspersonal nicht miteinander auskamen. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Wenn der also etwa ausdrücklich seine Ehefrau als Betreuerin wünsche und diese bereit und in der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen und keine gewichtigen Gründe dagegen sprechen, komme das Gericht dem Wunsch des Betroffenen nach. Grundsätzlich gehe es darum, dass ein Betreuer geeignet sei, die notwendigen Aufgabenkreise zu erledigen, dazu können eventuell auch Rechtsgeschäfte gehören. Zudem müsse der Betreuer auch persönlich geeignet sein.

Pflege im Kreis Augsburg: Angst, selbst angeschwärzt zu werden?

Angst, selbst angeschwärzt zu werden, weil man sich etwa mit der Leitung es Pflegeheims überworfen habe, müssten Betreuer aber nicht haben, betont der Sprecher des Landratsamts. Er rät, sich in Zweifelsfällen an die Beratung bei Betreuungsvereinen, die über das Landratsamt angeboten werde, zu wenden.

Im Falle der Frau aus dem westlichen Landkreis und ihres Ehemanns ist inzwischen wieder Ruhe eingekehrt. Die Überprüfung ihrer Befähigung als Betreuerin ihres Mannes habe keine Mängel erbracht, berichtet sie. Sie wolle sich nun wieder selbst um ihn kümmern, solange das gehe.

